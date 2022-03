La concejala de Ciudadanos (Cs) Moncada María José Martínez ha pedido que “se cubran ya dos plazas de conserje en el IES Tierno Galván”. “En noviembre quedó libre una de las tres plazas y el mes pasado otra más”, ha explicado.

Para Martínez, “es necesario dotar al centro del personal que requiere porque una conserje sola no da abasto por mucho que se esfuerce”. “Tanto es así que han tenido que poner un cartel en el que se indica que ‘en horario matinal no habrá atención telefónica y la puerta no se podrá abrir con normalidad’, y se concretan las horas de cambios de clase, cuando se abrirá”, ha concretado.

“Este déficit de personal es insostenible para un centro de las dimensiones del Tierno Galván”, ha defendido la concejala de la formación liberal, quien ha recordado que “el instituto moncadense, que da servicio a distintos municipios, alcanza los 1.200 alumnos”.

Cabe recordar que la comunidad educativa ya protagonizó varias movilizaciones para reclamar entonces que se cubrieran las bajas.