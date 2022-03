La biblioteca d'Alaquàs estrena 'El racó de la poesia' amb un recital

La biblioteca municipal Ausiàs March d’Alaquàs va celebrar el passat dimarts l’acte central de la celebració de la Setmana de la Poesia, que es perllongarà fins al proper 25 de març. A la cita van estar presents l'alcalde, Toni Saura, i el regidor de Cultura, Fran Evangelista.

L'acte va començar amb la presentació de la nova imatge de la biblioteca i la introducció de la tècnica, Desiré Mellado. Una estrena que ve a coincidir amb la celebració enguany del 25 aniversari de la inauguració en la seua ubicació actual. La presentació de la imatge va donar pas a la inauguració oficial del `Racó de la Poesia', que compta amb un fons bibliogràfic extra de 80 exemplars donats per M. Ángel Hoyos.

Abans d’escoltar als i les protagonistes de la jornada, els Poetes d’Alaquàs, el públic assistent va ser testimoni de la lectura de diversos poemes, entre ells el que va aportar l’alcalde. Toni Saura va aprofitar el seu torn de paraula per agrair a aquest col·lectiu el seu esforç i treball constant. Una tasca que permet novament posar de manifest la importància i el paper que jugen els col·lectius al municipi. La intervenció va servir a més com a reflexió sobre la situació bèl·lica actual, així com la importància de defendre la pau per damunt de tot.

Va arribar el torn dels poetes amb els quals el públic assistent va poder gaudir de poemes recitats pels i les seues autores acompanyats per la guitarra del també component de l’associació Natxo García. Pep Ferrer, Pilar Latorre, Fernando Garrido, Antonia Cebrián, Roger Swanzy, Mariano Jurado, Nieves Sáiz i, com a nova incorporació, l’escriptora Omega Paganini van ser partícips.

L’agenda amb motiu de le celebració de la setmana de la poesia continua activa. Hui tindrà lloc un taller per a xiquetes, xiquets i famílies: 'Poesia i humor en família' (A les 17:30 hores de 5 a 8 anys, a les 19 hores de 9 a 12 anys), al qual les persones interessades poden apuntar-se. El divendres 25 de març es celebrarà una xarradamotivadora a càrrec de Miguel Ángel Hoyos dirigida a l'alumnat dels instituts de secundària d’Alaquàs. Les persones que vulguen assistir que no estiguen cursant estudis a cap institut local poden posar-se en contacte amb la Biblioteca.

A més, al vestíbul es troba el punt d’interés amb un selecció de llibres de poesia.