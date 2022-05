Carmen Amoraga inaugura els "bancs literaris" de Foios

La población de Foios va acollir la inauguració del projecte "Bancs literaris", una iniciativa promoguda per la regidoria de Cultura que ha transformat 20 bancs del municipi en espais on gaudir de la lectura. "L'objectiu no és un altre que posar a l'abast de tot el món diferents autors i autores de diverses èpoques, per a convertir l'espai públic en un marc literari", ha explicat el regidor Juanjo Civera.

La ciutadania pot ja gaudir d'estos bancs grocs, repartits pels carrers i places de la localitat. Cada banc està dedicat a un escriptor o escriptora i disposa d'una placa amb codi QR des d'on s'accedix a la seua biografia, a un clip d'àudio amb un extracte de la seua obra i al plànol en el qual se situen la resta de bancs. L'acte de presentació va comptar amb la presència de l'escriptora i directora general de Cultura, Carmen Amoraga, que va posar en valor "este tipus d'accions que faciliten l'accés a la cultura a totes les persones i donen a conéixer destacades figures literàries". A l'esdeveniment tampoc varen faltar l'alcalde de Foios, Sergi Ruiz; el regidor de Cultura, Juanjo Civera; i el grup de teatre FET, amb la seua directora Amparo Vayá, que varen ser les persones encarregues de posar veu als clips d'àudio, juntament amb altres veïns i veïnes que, de manera particular, han volgut participar en este projecte cultural.