Alboraia va debatre sobre el llegat de Joan Fuster amb dos assagistes

El centre cívic Portalet d'Alboraia va acollir, el passat divendres, un debat al voltant de la figura de Joan Fuster, organitzat pel partit municipal Compromís. Durant la tertúlia es van tractar temes com: la impunitat de la violència que grups feixistes exerciren sobre Fuster i altres persones; l'obra literària de l'autor de Sueca; la influència d'este en la societat del seu temps i l'actual; entre molts altres.

En el debat participaren Francesc Bayarri i Pau Viciano que van presentar els seus llibres "Matar Joan Fuster" i "Per què Fuster tenia raó", respectivament. L'acte s'organitzà amb motiu de l'Any Fuster, que s'ha programat en 2022 coincidint amb el 100 aniversari del naixement de l'intel·lectual de Sueca. Bayarri, escriptor i periodista, en la seua obra recull diferents investigacions periodístiques. La que dona títol al llibre, en concret, fa referència a l'atemptat terrorista que Fuster va patir a la porta de sa casa.

Per la seua banda, el treball de Pau Viciano, doctor en història i assagista, "Per què Fuster tenia raó" explica com l'ombra de Joan Fuster és molt allargada i es projecta sobre les noves narratives que tracten d'explicar la realitat del país i assenyalar una perspectiva de futur. El plantejament de Viciano obri el debat sobre la revisió o la vigència de les idees de l'escriptor suecà.