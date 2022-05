Los municipios de L'Horta acogen este fin de semana infinidad de actividades para todos los públicos. Desde pintura en Paterna, o los coloquios sobre la novela negra por Catarroja Negra y la ópera en Torrent hasta teatro en el Puig, pasando por los 'playbacks' en Alaquàs y el Mercado medieval de Burjassot. La supresión de las restricciones por la pandemia de la covid-19, que han existido en los dos años anteriores, propicia que vuelva a restablecerse una amplia oferta cultural.

Mercado medieval de Burjassot

Burjassot vuelve al medievo este fin de semana del 20 al 22 de mayo. La concejalía de Cultura y Juventud, dirigida por Javier Naharros, ha preparado todo para el deleite de la ciudadanía que, tras dos años de parón obligado, va a disfrutar de nuevo de un gran Mercado Medieval. Se podrán ver bufones, dragones, faunos, hechiceras o duendes al pasear por la plaza del Ayuntamiento y sus calles adyacentes. Espectáculos de calle que se entremezclarán con los puestos de artesanía.

Por otro lado, el cine Tívoli de Burjassot tiene a punto su cartelera para el fin de semana del 20 al 22 de mayo, con tres propuestas para todo tipo de público y de gustos. A lo largo del fin de semana, desfilará por la zona oscura del Tívoli el cine intimista de la directora Carla Simón con "Alcarràs", ganadora del Oso de Oro de Berlín a la mejor película, el viernes 20 y el sábado 21, a las 22:30 horas y también el domingo 22 de mayo, a las 10:30 horas. También se exhibirá "Go Fish. Salvemos el mar" el domingo a as 16:30 horas. Y la reproyección de "Doctor Strange y el Multiverso de la Locura" llega el viernes 20 y el sábado 21 de mayo, a las 19:30 horas. Las entradas se pueden adquirir telemáticamente a 4 euros o en taquilla desde una hora antes del inicio de la proyección.

Pintura al aire libre de Paterna

También en l'Horta Nord, las calles de la ciudad de Paterna se llenarán este fin de semana de talento artístico y la creatividad con el XXVI Concurso de Pintura al Aire Libre, organizado por el Ateneo Cultural en colaboración con el ayuntamiento. Las personas interesadas en participar deberán presentarse el sábado 21 de mayo a las 09:00 horas en la Escuela de Pintura (calle Maestro Canós, 19). Allí, se les sellarán los lienzos o tablas que vayan a utilizar. Al finalizar las obras, podrán entregar de 13 a 14 horas y de 17 a 18 horas. El primer premio del certamen está dotado de 1.500 euros más un material de pintura para el mejor trabajo del alumnado del curso de la Escuela de Pintura “Roberto Salvador”. El segundo puesto será premiado con 800 euros y el tercero con 450 euros.

Surf en Port Saplaya

En la costa, la Escola Marina Port Saplaya, situada en la Marina de Port Saplaya, abrirá por primera vez sus puertas el domingo día 22 de mayo en una jornada para todos los públicos. Empezará a las 10 horas con una clase de Paddle Surf (a partir de 14 años) y otra de Bautismo de Vela (7 a 12 años), dos actividades que se repetirán a las 12 horas. También al mediodía tendrá lugar la clase de Bautismo de Vela (a partir de 14 años) y la Introducción al surfing (a partir de 14 años). Para apuntarse a estas actividades gratuitas será necesario contactar a través de correo electrónico en escolamarinaportsaplaya.com.

Novela negra en Catarroja

En l'Horta Sud, la novela negra inunda Catarroja con cuatro encuentros, así como diferentes actividades durante el fin de semana. El primer evento se celebra este viernes a las 19:00 horas en la Biblioteca Municipal con el coloquio "Encara que siga a cops de puny" entre los autores Silvestre Vilaplana y Felip Bens. Por su parte, en el segundo, "Cuando vienen mal dadas", participarán los novelistas Graziella Moreno y Xus González. Paralelamente, en la librería Bufanúvols tendrá lugar, a las 19:30 horas, la 'murder party' "Arsenic & lies", destinada a los niños y niñas.

El sábado se seguirá, también en la biblioteca municipal a las 19:00 horas, con "El nostre territori" en el que hablarán los autores Natàlia Gisbert, Jordi Colonques y Joan Canela. Para finalizar con la X VLC Negra intervendrán en el coloquio "Marcados" los escritores José Ángel Mañanas, Jordi Ledesma y Daniel Fopiani.

También el sábado, a las 10:30 horas en la librería Bufanúvols, se organizará un Escape room, "El enigma literario". Y posteriormente se celebrará el cuentacuentos "El secuestro de la librera". Finalmente, para el domingo habrá una animación infantil en el parque El Secanet a las 11:30 horas.

Ópera francesa en Torrent

L'Auditori de Torrent acoge el sábado 21 de mayo la representación de la ópera francesa "La voz humana", basada en el monólogo de Jean Cocteau. Una obra a cargo de Lucas Carbonell que relata la historia de una mujer enganchada a su teléfono para seguir escuchando la voz de quien fue su amor durante cinco años. Las entradas pueden comprarse en www.auditoritorrent.com y en las taquillas del teatro, desde dos horas antes del comienzo del espectáculo.

Además, el mismo 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural, se celebrará la "III Degustació de cultures" en la plaza Mayor. El evento empezará a las 11:00 horas con la animación infantil "El Joc de l'OCA torrentina" de Cucurucú Teatre. Luego, a las 12:30, se hará la degustación de platos regionales de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

Circo en el Puig

El Ayuntamiento del Puig, en colaboración con la regiduría de cultura, celebra el sábado 21 de mayo la "III Mostra itinerant de teatre i circ" bajo el lema "Tot per l'aire", cuya intención es dinamizar la vida cultural y hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe y disfrute de la programación. La muestra empezará a las 18:30 horas en la Plaça de San Roc con "Back to the classics de Planeta Trampolí ". Un espectáculo de cama elástica donde el circo más clásico se fusiona con culturas urbanas. A las 19:15 horas en la Plaça de la Conserveta, tendrá lugar "Jet Lag" de la compañía Iluya teatre, una obra de improvisación. Por último, a las 20:15 horas en las escaleras del Monestir, culminará "Infinit" del grupo Seon, dos acróbatas que consiguen hilar una propuesta circense en torno al concepto del infinito.

'Playback' en Alaquàs

Con motivo del Mes del Deporte, el Polideportivo El Terç d'Alaquàs acoge este sábado 21 de mayo, de 10 a 20 horas, un torneo de tenis. Por otro lado, el mismo día tendrá lugar el Festival de "Playback" de Amas de Casa de Alaquàs Tyrius a las 17:30 horas en el Auditori Nou. Este evento tiene como objetivo beneficiar a las personas refugiadas de Ucrania en el municipio y conmemorar a Santa Rita. La entrada cuesta 3 euros y se puede comprar en el edificio Amas de Casa Tyrius (C/ Mare Oviedo, 1) o en el auditorio (hasta una hora antes del espectáculo).

El domingo 22 de mayo empezarán las representaciones de final de curso de la Escuela de Teatro Juan Alabau en el Auditori Nou. El primero de todos será el grupo de l'Escoleta con la obra "Tebeos" a las 19:00 horas. Las entradas pueden comprarse en línea a través de este enlace o en Departamento de Cultura de lunes a viernes de 11 a 14 horas y jueves de 16:30 a 19 horas.