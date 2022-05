Los movimientos del Partido Popular en los municipios para reforzar equipos o buscar nuevas candidaturas en l’Horta Sud, de cara a las elecciones de 2023, como ha adelantado Levante-EMV, “no van a cambiar la hoja de ruta” de la izquierda. Así lo entienden los dirigentes comarcales del PSPV y de Compromís, quienes defienden que el giro en las políticas que se ha dado en la comarca es bien valorado por la ciudadanía.

De este modo, el secretario general del PSPV, Vicent Zaragozà, esgrime que “alcaldesas y alcaldes socialistas están trabajando con ahínco y mejorando los servicios públicos en los pueblos” por lo que “difícilmente puede darse un cambio generalizado” en la tendencia de voto “más allá de algún relevo puntual”.

“Mientras el PP maniobra en sus agrupaciones, nosotros estamos gestionando y mejorando los servicios para la ciudadanía. No estamos en esas dinámicas de hablar y no trabajar”, valora Zaragozà, quien también recrimina a los populares que están en la oposición que “no han hecho nada en siete años y ahora buscan protagonismo en la recta final de la legislatura para crear crispación”.

Por su parte, el secretario comarcal de Més Compromís, Ferran Baixauli, opina que si bien “estamos en un momento en el que el futuro es incierto, la gente aún recuerda la gestión del despilfarro del Partido Popular”. “Los gobiernos de progreso han funcionado muy bien en la comarca y sigue trabajando mucho para mejorar la vida de las personas y para revalidar las mayorías el año que viene”, reivindica Baixauli.

El líder de Compromís destaca los cambios que se han producido en materia de movilidad sostenible donde, “si bien quedan cosas por hacer, hoy tenemos trayectos en bici a València o entre los pueblos que hace años eran impensables”. También remarca las políticas culturales de la comarca en las que “hay una diversidad que antes con el PP estaba escondida, sin que por ellos se haya dejado de apoyar las tradiciones”. “En en políticas sociales hemos avanzado muchísimo. Un ejemplo es que hoy tramitar la dependencia cuesta tres veces menos, gracias a la conselleria pero también a los ayuntamientos”, concluye.