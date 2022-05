La dansa torna al carrer d’Albalat en el VII festival

El festival «Albalat en Dansa» ha celebrat la seua VII edició. El públic ha pogut tornar a gaudir de la cultura en viu sense restriccions. L’organització de l’esdeveniment estava encapçalada per la polifacètica artista Pepa Cases. Un entorn històric com la plaça del Castell va ser l’escenari per a les companyies i artistes, que oferiren propostes breus d’entre 5 i 20 minuts. Passaren per la població Leonia Dansa, Tangen/Benzal, Matxalen Bilbao, Cia Baal, Alejandra Balboa, Cia. Julia Godino i Alexa Moya, entre d’altres.