La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Catarroja ha dado luz verde a la redacción del Plan Especial del Puerto, que ha salido a licitación por 50.000 euros. Se trata de un documento que, según explica el propio concejal de Urbanismo Martí Raga, tiene como objetivo “hacer compatible los usos tradicionales de nuestro espacio más emblemático con la preservación, la recuperación y la puesta en valor de los elementos naturales propios del Parc Natural de l'Albufera”. Se trata básicamente de un instrumento de planificación urbanística acorde a la nueva normativa medioambiental que se rige en el Parc Natural de l’Albufera y que responde a los problemas generados cuando se consideró el puerto como zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana modificado en 2011 para adaptarlo a Nou Mil·leni. Esto cambiará con la redacción del nuevo PGOU ya en marcha.

“Son dos documentos que transcurrirán en paralelo. Con la actual ordenación que tenemos ahora, para cualquier actuación en el Port teníamos que pedir permiso al Parc Natural, porque no tenemos ninguna normativa que rija este espacio. Con este Plan, eso cambiará y ya tendremos como un manual de instrucciones que seguir a la hora de actuar”, explica Raga.

Con este Plan se pretende abordar novedades y mejoras no solo a nivel urbanístico y económico, sino también y sobre todo, en el aspecto medioambiental. Así, una de las actuaciones más importantes que se contemplan es la creación en la banda sur del Port de láminas inundables y hábitats que permitan la presencia y reproducción de aves. Una especie de humedal, que sirva a su vez para proteger la fauna y la flora autóctonas. “Queremos dar la oportunidad de poder ver a los flamencos en el Port son la necesidad de ir a otros lugares del Parc”, señala el edil. También, se pretende con este plan mejorar la calidad del agua procedente de las acequias de riego, impidiendo los derrames no depurados, el tratamiento urbanístico del espacio público y de las edificaciones existentes, así como abordar el Port de Catarroja “como puerta de entrada y de interpretación de la Albufera”, con un enfoque turístico, que se une al desarrollo, también lanzado por el consistorio, de un club de producto cuya redacción fue sacado a licitación por 109.610 euros, bajo el lema: 'Port de Catarroja, porta de l’Albufera'. En ese ámbito se intentará potenciar de forma sostenible los restaurantes del Port, mejorando la accesibilidad pero no de forma invasiva y siempre respetando el medio natural.

Este Plan también servirá para resolver algunas reivindicaciones urbanísticas de los colectivos que más usan el Port como son los pescadores y el club de Vela Latina. Así, a través de este plan se contempla la creación de una lonja equipada para la recepción, conservación y venta del pescado del lago. “La comunidad de pescadores de Catarroja siempre nos ha reivindicado poder vender el pescado que capturan en la misma Albufera. Hasta ahora no teníamos una herramienta para poder desarrollar este planteamiento, y con este Plan la tendremos”, señala Raga.

Del mismo modo, también con este nuevo documento se podrá abordar la creación de itinerarios verdes y espacios adaptados a los deportes compatibles con el medio natural, como la vela latina y se ordenará por fin la habilitación de espacios para el ejercicio de actividades tradicionales de la localidad, como el concurso de allipebre, “la festa de la sega de l'arròs”, la práctica de la vela latina, “la navegació a perxa”, la “volta a peu al Port de Catarroja” o la procesión de Sant Pere.

También se quiere impulsar el uso cultural del Port con la consolidación y protección del fumeral de rajola, la vela latina y otras actividades tradicionales.

“La licitación de este Plan Especial era una deuda que teníamos pendiente con todos los sectores implicados en la gestión y conservación del Por de Catarroja”, concluye Martí Raga.

Un plan muy diferente al de 2010

No es la primera vez que Catarroja redacta un Plan Especial del Port. Ya lo hizo en 2010 bajo el mandato del popular Francisco Chirivella. Aunque se redactó, no fue avalado por la conselleria y no se realizó. Según explica el actual edil de Urbanismo, en un primer momento valoró el coger de base ese plan ya redactado y modificarlo “pero muchos de los aspectos contemplados no cumplen la normativa actual y se centraba más en crear espacios urbanístico, que en aprovechar los que ya tenemos, como pretendemos con este plan”.

Así, entre las actuaciones que estaban previstas en el plan de Chirivella destacaba la construcción de una ermita para Sant Pere, varios miradores y pasarelas móviles para cruzar el lago, admeás de una importante zona de ocio con restaurantes y hasta una especie de noria. No en vano, el entonces alcalde “vendía” este plan como “un segundo Palmar”, en relación a la pedanía El Palmar de València.