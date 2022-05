El regreso de los festejos taurinos a Paiporta sigue dividiendo al gobierno formado por Compromís y PSOE. Los valencianistas no lograron sacar adelante la moción en contra de los bous, cuyo debate se aplazó en el pleno pasado al ser rechazada la urgencia, al contar con los votos en contra del PP, CS y de su socio de gobierno. Era un nuevo intento de Compromís de impedir que se volvieran a realizar bous al carrer en la localidad, después de que se suspendieran en 2018 tras la muerte de un recortador torrentino, tras recurrir el decreto de alcaldía que autoriza el uso de la vía pública para la realización de los festejos taurinos.

Pep Val volvió a defender la moción que se concentraba en tres puntos: que el ayuntamiento muestre públicamente su rechazo al maltrato animal que se produce en los festejos taurinos, que se declarase a Paiporta localidad amiga de los animales y contraria actividades que impliquen la violencia contra estos como el circo, el tiro y arrastre y los festejos taurinos; y que se elimine la subvención los festejos taurinos, algo que ya se realiza porque está en el pacto de gobierno firmado por ambas formaciones.

Si bien la negativa a la moción de Compromís estaba clara por parte del PP y de Cs, que siempre han defendido estar al lado de las peñas y en favor del regreso de los toros, se esperaba la justificación del PSPV que llegó de manos de la concejala Esther Torrijos. La edila, explicó a sus compañeros de gobierno, que iban a votar en contra de la moción por varias razones, aunque principalmente defendió que la celebración de los festejos taurinos no incumplen la legalidad. “Se justifican en su rechazo a los bous amparándose en la Ley del Bienestar Animal, cuándo es esta ley donde precisamente se excluye de forma explícita a los festejos taurinos de las actividades punibles”, recalcando, además, que el anteproyecto de ley sobre protección de tenencia animal que se está impulsando desde la Generalitat, “también excluye a los festejos taurinos”, además de recordar que ese anteproyecto está siendo desarrollado desde la conselleria de Agricultura “liderada por Mireia Mollá, de Compromís”.

Desde las filas socialistas también quisieron dejar claro que es la Generalitat la que tiene competencias para autorizar o no los festejos taurinos, y es ahí cuando entro en debate con Compromís, ya que Pep Val recordó que “entre la documentación que se exigen a las peñas taurinas cuando piden la autorización está el permiso de ocupación de vía pública-que es lo Compromís recrimina a la alcaldesa Maribel Albalat de haberlo hecho de forma unilateral cuando antes era una competencia de Junta de Gobierno – y además, la Generalitat permite a los ayuntamientos hacer un informe desfavorable de la celebración de los festejos, un acto político que contempla el decreto y ya han salido sentencias favorables, como en Paiporta en 2018. Los ayuntamientos no estamos obligados por ley a que se realicen, podemos hacer una declaración desfavorable y es legal, y es eso lo que estamos pidiendo”.

“El festejo taurino es maltrato animal institucionalizado. El que sea legal no quiere decir que sea justificable. Está en nuestras menos revertir esta situación y ponernos al lado del más débil que es el animal”, refrendó Pep Val.

El debate se convirtió en político. Esther Torrijos abogó por la obligación de “defender los derechos de todos los ciudadanos” y no responder a intereses particulares, y recordó que los primeros años de gobierno de Isabel Martín como alcaldesa también autorizó los festejos taurinos, "pero es muy fácil presionar a la alcaldesa cuando no se ostenta el cargo”. Y terminó con una advertencia a Compromís. “No privamos en ningún caso a ningún colectivo de sus derechos. La alcaldesa lo es para todos, no solo para unos pocos. Como tal, también le deben un respeto institucional, respeto que les cuesta ejercer, intentando sabotear todas las decisiones de la alcaldesa formando parte del gobierno, al cual han querido seguir permaneciendo. Cuando se tiene un cargo de responsabilidad hay que ser ecuánime”, concluía.

Pese a la evidente crisis que hay entre ambos socios por este tema, Compromís mantiene que no va a romper el pacto de gobierno. De esta forma, el 11 de junio se realizarán los primeros bous al carrer desde que se suspendieran en 2018 y el ayuntamiento, desde las concejalías de Compromís, ha organizado en paralelo una feria animalista.