El CEIP El Molí de Torrent finaliza el proyecto Erasmus para cuidar el medioambiente

El alumnado del CEIP El Molí de Torrent ha participado este curso escolar en un proyecto, cofinanciado por el programa Erasmus +, en el que han trabajado conjuntamente con centros de Italia, Polonia, Turquía, Portugal y España, bajo el lema ‘Think Green, Go Green, Recycle for Life’, con el objetivo de poner en valor el reciclaje y la reutilización de productos, así como fortalecer el compromiso con el medioambiente implementando hábitos de vida sostenibles.

Así, con su proyecto ‘KA229 Think green, go green and Recycle for life’, el CEIP El Molí ha desarrollado un huerto autosuficiente extrayendo el abono de los residuos orgánicos del propio comedor del centro, gracias al uso de una compostadora y de lombrices rojas, que han sido cuidadas por el propio alumnado. Cabe destacar que se pueden consultar las actividades que han llevado a cabo en el canal de YouTube ‘Moliners pel món’, en el portal del proyecto o en la página web.

Para completar su proyecto e intercambiar conocimientos con otros centros europeos, algunos representantes del alumnado y del profesorado del CEIP visitaron Toszek (Polonia), donde realizaron actividades en un jardín botánico, Seixal (Portugal), lugar en el que trabajaron sobre la agricultura del futuro y asistieron a clases del Colegio Atlántico, y Casteldaccia (Italia), ciudad en la que llevaron a cabo actividades de reciclaje, moda con materiales reutilizados y otras actuaciones coordinadas por el Instituto Comprensivo Estatal.