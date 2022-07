L'Ajuntament de Catarroja, a través de la regidoria de Cultura ha convocat una nova edició del Certamen Nacional de Bandes de Música Vila de Catarroja. Amb aquesta s'arriba a la sisena edició després dels ajornaments de 2020 i 2021 ocasionats per la pandèmia i que l'Ajuntament va voler mantindre amb la brillant participació de les dues bandes amb les quals compta el municipi, L’Artesana i La Unió Musical.

“Hem d'agrair a L’Artesana i La Unió la seua implicació en l'edició extraordinària de 2021 ja que l'Ajuntament va voler seguir amb la cultura i la música, sent la seua ajuda fonamental per a cobrir un esdeveniment important en la programació musical”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “En els pròxims dies publicarem la convocatòria d'aquest certamen a nivell estatal que cada any compta amb un major nivell en els seus participants i que manté viva una tradició cultural i musical que sempre ha tingut el nostre municipi”, explica Dolors Gimeno, regidora de Cultura.

En les pròximes setmanes les bandes interessades a participar en aquest certamen nacional podran realitzar la seua sol·licitud a través de la pàgina web municipal. Una vegada presentades, el comité tècnic assessor seleccionarà a les tres bandes d’entre 70 i 80 músics que participaran en el certamen el pròxim 6 de novembre en el Teatre Auditori de Catarroja. Com a requisit les bandes participants hauran de representar com a obra obligada, ‘Cançons de mare’, de Rafael Talens Pelló. D’altra banda, com a novetat d’enguany, a mes dels premis, l'Ajuntament de Catarroja oferirà un import fixe de 2.000 euros per banda seleccionada com a ajuda de transport.