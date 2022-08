El poble d'Alaquàs prepara un homenatge a l'intel·lectual d'Alzira Enric Juan Redal, que serà nomenat "Fill adoptiu" del municipi de l'Horta Sud per la seua tasca al capdavant del projecte "Quaderns d'Investigació" durant més de 40 anys. La iniciativa, que ha recollit l'ajuntament, està basada en la proposta que formularen fa uns mesos representants de la clavaria de la Mare de Déu de l'Olivar de 1981, col·lectiu que junt amb Juan va impulsar la publicació de treballs històrics.

Després que el plenari obrira oficialment el procés, a través d'una moció conjunta que totes les forces polítiques (PSPV, PP, Compromís, Ciutadans i Podem) aprovaren el 28 de juliol i que el 9 d’agost es publicara al Butlletí Oficial de la Província (BOP), el consistori ha iniciat ara un termini extraordinari, que acaba el dia 31 d'agost, per a replegar adhesions individuals de la ciutadania, de forma telemàtica.

Paral·lelament, funciona una comissió en Alaquàs integrada per representants de col·lectius com Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, Alaquàs Debat, la Universitat Popular i antic alumnat d'Enric Juan, que coordina l'exalcaldessa Elvira Garcia i que fa mesos que recull suports individuals i col·lectius.

El títol de fill predilecte o adoptiu és una de les màximes distincions honorífiques que pot concedir un ajuntament. En Alaquàs, el Reglament Municipal d’Honors i Distincions estableix que el nomenament de fill adoptiu podrà recaure en aquelles persones que no són filles d’Alaquàs però "s’han distingit pel seu interés, dedicació i estima cap a la població, de manera altruista".

Més de 40 anys de dedicació

Nascut en Alzira, Enric Juan Redal va arribar a Alaquàs a finals dels anys 70 del passat segle com a professor d'Història en l'institut de secundària (actual IES Faustí Barberà). Durant aquella etapa, sempre es va caracteritzar per ensenyar i donar prioritat a la història local, a més de la que figurava en els llibres de text.

En 1981 es va involucrar en la clavaria de la Mare de Déu, que va traure al carrer el primer volum de Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, publicació de referència en l'autonomia. Al llarg de quatre dècades, al llibre s'han publicat més de 300 articles i estudis de la mà de 120 persones investigadores, així com unes 3.200 fotografies. El col·lectiu va rebre fa uns mesos la Medalla d'Or d'Alaquàs i just aquest dissabte, 27 d'agost, presentarà el volum de 2022.

En els seus primers anys en Alaquàs, Enric Juan va ser nomenat cronista oficial del poble, càrrec que encara manté, i va participar en la fundació de diversos moviments comarcalistes com l'Institut d'Estudis Comarcals. També va ser director del Centre d'Estudis de Professorat (CEP) de Torrent, actual Cefire. Després de la seua primera època, Juan Redal va ser fitxat per l'editorial Santillana, on ha tingut durant dècades altes responsabilitats, especialment en l'àrea d'Iberoamèrica.

En Alaquàs, a més de ser el director de "Quaderns d'Investigació d'Alaquàs", actualment imparteix classes en la Universitat Popular, és assessor de la Comissió del 175 aniversari de la Unió Musical d’Alaquàs i ha prestat col·laboracions recents a les associacions el Cullerot i a Cor de Vila en el procés de recuperació de la marca del segle XV en les cassoles de fang artesanals, entre altres.