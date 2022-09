Los vecinos del Grupo Virgen de los Desamparados de Tavernes Blanques seguirán sin poder usar el pozo al no funcionar las bombas de extracción y deberán continuar enganchados en el sistema de red de agua municipal. Así lo han podido comprobar los usuarios, que han acudido esta mañana a las 9.30 horas a la escoleta municipal, lugar donde esta situado el aljibe y la caseta de control, junto con los técnicos del ayuntamiento y de Aguas de Valencia. No ha acudió nadie de Sanidad. Los tres años en los que ha estado cerrado de forma ilegal el pozo, según lo confirma una sentencia judicial que obliga al consistorio a devolver la instalación a los vecinos, sentencia que se ha aplicado hoy, ha causado al parecer graves daños en el sistema de extracción de agua que puede tener una complicada y sobre todo tardía recuperación.

Según relata una de las portavoces de los usuarios de este pozo, al abrir la caseta de control situada en el patio y poner en marcha la bomba de extracción, no se ha logrado poner en funcionamiento, por lo que ha sido necesario acudir a un aula donde está la trapa de acceso al pozo, para comprobar si la bomba que está situada en esa zona sí funcionaba. “El problema es que después de tantos años sin tocar la trapa, es imposible levantarla sin hacer una pequeña obra y como este lunes ya empieza el curso escolar y está en medio de una clase, se ha decidido coordinar este trabajo en otro momento”, explica una de las portavoces de este grupo de vecinos.

Así, los técnicos del ayuntamiento han pedido a los usuarios del Grupo Desamparados que pasen por registro de entrada en el Ayuntamiento de Tavernes un informe con todos los desperfectos que se han detectado. En estos momentos, con ayuda del especialista en el mantenimiento del pozo, se está realizando dicho informe “aunque hasta que no se abra la trapa y se vea el pozo, no sabremos bien hasta dónde alcanzan los daños”, comenta la vecina.

Los usuarios del pozo aseguran que entregaran cuanto antes esta lista para intentar conseguir abrir la trapa cuando antes y empezar a realizar las actuaciones pertinentes, que pueden ir desde cebar la bomba y ver si funciona, a tener que cambiarla entera. Unas mejoras que lo vecinos consideran que debería asumir el consistorio, “porque los desperfectos se han producido por los tres años en los que ha estado parado todo el sistema de extracción de agua. Además la sentencia obliga al consistorio a reponer el punto de suministro de agua potable así como los derechos de sus usuarios al estado anterior a la clausura, y antes del cierre el pozo funcionaba perfectamente y ahora no”.

Sin las llaves

Pese a que la sentencia obliga al consistorio a abrir el pozo y devolver su uso a los vecinos, el ayuntamiento sigue sin dar las llaves de la caseta de mantenimiento a los usuarios, que son propietarios del pozo. Los vecinos no tienen llaves desde que el consistorio entrara a la fuerza a la caseta y cambiara el bombín para reparar unas filtraciones que estaban afectando a la guardería. Los residentes, al enterarse que ya no podían acceder porque no tenían las nuevas llaves las pidieron al consistorio, quien rechazó la propuesta al considerar que no tenían legitimidad sobre el pozo. De nuevo los usuarios volvieron a entregar toda la documentación a la alcaldesa que acredita que le pozo es suyo, ·”pero sigue sin contestarnos y sin darnos las llaves Hoy ha venido el arquitecto municipal y ha abierto él y lo ha cerrado, y nosotros seguimos sin poder entrar en nuestro propio pozo”, lamenta una vecina.