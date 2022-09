Más de 127.000 alumnos de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP l’Horta han regresado este lunes a las aulas en la tradicional vuelta al cole. Las caras de sueño y nervios se transformaban en alegría al ver de nuevo a los compañeros a las puertas de los diferentes centros educativos. También los padres y madres reflejaban en sus rostros el regreso a la rutina tras un verano demasiado largo.

En Picanya, cerca de 1.800 estudiantes arrancaban hoy las clases. Desde las 8,30 de la mañana, el CEIP Ausiàs March, en la calle l’Horta, era un goteo de niños y niñas cargados con sus mochilas. Uno de los más madrugadores era David, de 8 años, que en este curso comienza tercero de Primaria. Iba acompañado por su madre, Manoli, y sus abuelos. Despedida de rigor con un beso en la puerta del centro y el chaval se adentra en el colegio. Todavía no había recorrido veinte metros, la madre le advierte si lleva el bocadillo. “Sí”, dice el niño tras mirar en su mochila. “Teníamos muchas ganas de empezar la verdad, tanto él como nosotros. Ayer estaba un poco nervioso por eso del primer día, pero nada se ha levantado muy contento por empezar y ver a los compañeros. Y nosotros, también. Al final el verano se hace muy largo”, reconocía Manolí.

Minutos después, Oscar aparca su vehículo junto al CEIP. Baja junto a su hijo Noah, de once años, y Haya, su hija de 8. El hombre reconoce que ayer “no estaban especialmente nerviosos por empezar” aunque admite que “sí estaban expectantes por ver a los amigos. Nosotros no vivimos en Picanya y es difícil coincidir con los compañeros por las calles del pueblo durante el verano”. Oscar coincide con Manoli en que el verano se hace “eterno” y en septiembre “ya es complicado compaginar el trabajo con que ellos no tengan clase. Hemos tenido que tirar de familia o incluso llevarlos al trabajo en determinados momentos, pero ahora ya cada uno a su marcha”, afirma.

Son las 8,45 horas y el goteo se ha convertido en reguero. Niños y niñas con sus bártulos y padres, madres y abuelos iban copando las aceras colindantes al CEIP. Pese al final del verano, sigue habiendo tiempo, y ganas, de inmortalizar el regreso a clase con el teléfono móvil y seguir alimentando las redes sociales. “Foto del primer día de clase”, exclamaba una madre con el móvil en la mano, mientras la hija posaba junto al cartel de entrada al colegio.

Los nervios y la ilusión por abrazar y saludar a los amiguitos hace que algún niño baje de la acera, ante el rapapolvo del padre. “Es que la calle no está cortada todavía y esto esta lleno de gente”, lamentaba una madre. Enfrente del Ausiàs March esperaba Elisa con su hijo Alejandro, de once años, ataviado con la camiseta de la selección brasileña de fútbol. El niño dice que “tenía ganas de volver para ver a los amigos”, reconoce con cara de sueño.

A las nueve de la mañana, un torrente de niños y niñas entra en el colegio, acompañados por sus familiares. Otros se quedan ya en la puerta. “Son ya varios años viviendo y ya quieren entrar solo”, bromea Juan. Minutos después, la calle l’Horta se queda vacía. El colegio está lleno. El curso 22-23 ha comenzado ya.

La comunidad educativa de Burjassot se quita la mascarilla

La comunidad educativa de Burjassot, tal como estaba previsto para el inicio del curso académico de 2022-2023, dijo adiós a las mascarillas después de tres años marcados por las restricciones que trajo la pandemia de coronavirus. Reanudó una andadura, como todas la que ha emprendido, esperanzadora. A las puertas de la escuela, la sonrisa de un niño sin nada que la tapara constituyó el mejor cartel. “Empezamos a salir del túnel”, se escuchó entre los presentes.

Con todo, alguna que otra mascarilla se pudo divisar este lunes a primera hora de la mañana entre las personas que se apiñaban a las puertas del colegio. “Después de tanto tiempo llevándola, cuesta quitarse la mascarilla allá donde se junta tanta gente, y, por aquello de ‘no bajar la guardia’, pienso que tampoco está de más. En algunos sitios aún es obligatoria”, explicó una señora acompañada de su nieto. El niño, desde luego, no llevaba puesta la mascarilla. Tampoco cargaba con la mochila, que, para este menester y sin quejarse, parece que estén prestas y dispuestas las abuelas.

Las protecciones faciales se utilizaron, pues, de manera excepcional. Prácticamente, nadie se las calzó. Ni la policía. A diferencia de los dos últimos ejercicios, ya no fue necesario recurrir al ingreso escalonado del personal a la escuela ni aprovechar todas las entradas disponibles para evitar aglomeraciones contraproducentes. Volvió a correr el agua de las fuentes –consideradas posibles focos de contagio durante los tiempos más duros de la pandemia– en los patios de recreo, a nadie le tomaron la temperatura ni se procedió a la desinfección de objetos personales.

En suma, sin descuidar las oportunas medidas de seguridad, el protocolo del primer día de clase este año fue diferente, o, en otras palabras, “normal”. Se vivió una situación semejante a las que precedieron la irrupción de la pandemia. Como de costumbre, los familiares del alumnado pudieron pasar a las instalaciones del centro y disfrutar nuevamente de una pequeña fiesta de bienvenida que el coronavirus ya no pudo secuestrar.

Un día antes –domingo– la comunidad educativa, conjuntamente con el ayuntamiento a través de la Concejalía de Protección y Derechos de la Infancia, celebró la “Fiesta de inicio del curso escolar 2022-2023”. La iniciativa se encuentra enmarcada en el proyecto internacional “La Ciudad de las Niñas y de los Niños” –creado por el pedagogo Francesco Tonucci–, al cual está adherido Burjassot. Entre otras actividades, la plaza del Ayuntamiento acogió por la tarde el espectáculo que Luigi Ludus ofreció con el título ‘El mago de los libros’.

El artista –prestidigitador y ventrílocuo– mostró cómo la magia puede hallarse en obras clásicas como, por ejemplo, ‘El mago de Oz’, ‘Peter Pan’ y ‘Romeo y Julieta’. Horas antes, por la mañana, las piscinas municipales abrieron sus puertas a los niños y las niñas para que disfrutaran de un refrescante baño en su último día de vacaciones. No pasaron por taquilla. Magia.

Sedaví arranca el curso con los colegio a punto

El Ayuntamiento de Sedaví ha llevado a cabo la puesta a punto, de cara al inicio del nuevo curso, de los colegios de la localidad, con trabajos de pintura en los centros educativos tanto a nivel interior como exterior. La concejala de Educación Amparo Cuenca Castillo quiere agradecer la labor desarrollada por el Departamento de Urbanismo y el personal de limpieza para que los niños y las niñas inicien el curso en óptimas condiciones en las escuelas del municipio.