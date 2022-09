El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, se ha reunido este jueves con representantes de las peñas taurinas para evaluar diferentes alternativas para celebrar los seis próximos festejos de bous al carrer y conseguir una cobertura ilimitada para el bou embolat. El encuentro se produce tras el pleno del miércoles, donde la oposición evitó que se votara la moción del PSOE que pedía que el consistorio se convierta en el tomador de la póliza, ya que la compañía contratada solo ofrece para el bou embolat un límite de 24.000 euros para curas y hospitalización.

El dirigente socialista apunta que los toros de la mañana y la tarde “sí dispondría de una cobertura ilimitada” y “solo es el bou embolat el que tendría la limitada de 24.000 euros”, siendo el ayuntamiento el que corriera con los gastos que excedieran de esa cantidad. Gómez reconoce que “hay margen de tiempo para los dos próximos festejos” pero "estamos barajando un pack para ambos con las aseguradoras”. En este sentido, el alcalde también espera que de la reunión programada para el lunes entre Generalitat y aseguradoas “salga algún acuerdo o solución que nos beneficie para los seis festejos que nos resta”. Gómez reconoce que la situación con “las aseguradoras puede ir cambiando de un día para otro. El ejemplo es que una aseguradora que antes cubría solo 6.000€ ahora sube hasta 24.000€, con lo que ya no se tendría que hablar o asegurar con los de Madrid”.

“Creo que desde el equipo de gobierno de Massamagrell hemos dejado claro lo que queremos, y que no queremos dejar a nadie tirado como pidió ayer ‑en el pleno‑ nuestro Presidente Miguel en una excelente intervención quitando todos los tintes políticos, lástima que algunos ya tenían tomada y callada la decisión antes de escuchar a los demás”, transmitió este jueves Gómez a las peñas, para añadir que “entended también que nosotros a nivel no sólo político sino personal, también nos jugamos mucho. Vamos hablando, y os vamos diciendo, pero seguimos trabajando, porque la fiesta del bou, nuestra cultura y nuestra tradición, no puede acabar porque solo unos pocos decidan que si o que no”.

Por ello, pide Paco Gómez pide “paciencia” a la peñas y a todo el que le pregunta, medios de comunicación incluidos. Queda margen de tiempo hasta el próximo sábado para decidir si finalmente el ayuntamiento volverá a ser el tomador del seguro limitado del bou embolat, tal como sucedió el pasado sábado, si no se logra una compañía que garantice la cobertura total, o si por el contrario, se decide prescindir del bou embolat para evitar el riesgo de poner en juego el patrimonio del ayuntamiento, como desaconsejó la intervención-secretaria en su informe. El bou embolat sigue en el aire.