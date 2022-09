Compromís empieza a trabajar en el presupuesto 2023 para Paterna

Compromís per Paterna ha anunciado que empieza a trabajar en las propuestas que presentarán para el presupuesto 2023. Desde la formación anuncian que presentarán una batería de propuestas después de conocer que el equipo de gobierno tiene intención de presentar un "presupuesto prácticamente idéntico" al del año en curso. Ante este hecho, el concejal de Compromís, Carles Martí, ha indicado que “hoy el equipo de gobierno ha iniciado la ronda de contactos para la elaboración del presupuesto 2023, como ya es habitual no nos han presentado ningún borrador y únicamente nos han comunicado que nos basemos en el de 2022 porque no cambiará mucho”.

“Desde Compromís per Paterna, como hacemos cada año, intentaremos aportar nuestras ideas para mejorar el presupuesto, para hacerlo más social y justo, para quitar gasto de propaganda y boato para que esos gastos se destinen a nuestros vecinos y vecinas, que son los que, al fin y al cabo, realmente lo necesitan”, apuntan desde la formación. Añaden las mismas fuentes que en los próximos días "haremos llegar nuestras propuestas, unas propuestas que tienen como principal objetivo mejorar la vida de la gente que habita Paterna. En este sentido una de las primeras propuestas que haremos será la de aumentar el presupuesto de limpieza en general, puesto que es una de las principales, si no la principal, queja de nuestros vecinos y vecinas”. Manifiesta Carles Martí que “para los paterneros y paterneras Paterna está sucia y esto se tiene que solucionar. En las diferentes Juntas de Barrio, nos dicen que la contrata de basura es la que es y que hace aquello que tiene contratado, bien, pues, si ese es el problema, con dinero, soluciones, por esta razón solicitaremos que aumente la partida destinada a limpieza en la cantidad suficiente que calculen los técnicos municipales que se necesita para que Paterna esté limpia”. “Tenemos dinero y tenemos que gastarlo en lo que la gente necesita y es en la limpieza donde hay que fijarse en primer lugar. “Nuestro objetivo es el de conseguir unas cuentas que no solo piensen en el conjunto de la ciudadanía sino en los que toda la población paternera pueda sentirse representada”, defiende el mismo concejal para concluir.