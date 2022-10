Un grup d'alumnes de l'escola Mare de Déu de l'Olivar II d'Alaquàs ha participat en una mobilitat a Finlàndia amb alumnat d'altres nacionalitats (finesos, alemanys i polonesos) dins del projecte Erasmus+ "We need our nature...our nature needs us". Al llarg d'aquesta setmana, han viscut amb famílies fineses i han realitzat diferents activitats al voltant del tema del medi ambient i la seua protecció. Han treballat temes com el reciclatge de productes tèxtils, els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU i aspectes relacionats amb el canvi climàtic. Van tindre també l'oportunitat de dialogar i preguntar al Ministre d'afers estrangers de Finlàndia, i membre del partit verd, Pekka Haavisto sobre els principals problemes ambientals i les mesures que l'UE està prenent per afrontar el repte mediambiental. Sense dubte va ser una experiència enriquidora en totes les seues vessants.