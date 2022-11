La mujer detenida por agredir la semana pasada a una médica de familia del centro de salud del Clot de Paterna ha sido condenada a cuatro meses de prisión y al pago de 120 euros de multa por un delito de atentado a funcionario sanitario en concurso ideal con un delito leve de lesiones.

El juicio rápido por esta agresión se ha celebrado este martes en el Juzgado de Instrucción número siete de Paterna. La agresora, que reclamaba que a su padre le hicieran un electro, ha reconocido los hechos y ha aceptado la citada pena. La mujer, defendida por la letrada Noemí D’Andrea, del despacho de Sonia García, no tendrá que ingresar en prisión al suspenderle el cumplimiento de la misma con la condición de que no delinca en el plazo de dos años.

Además de la multa de 120 euros por el delito leve de lesiones, la condenada por agredir a una funcionaria sanitaria en el ejercicio de las funciones de su cargo también deberá indemnizar a la facultativa con 280 euros en concepto de responsabilidad civil.

"La patología no tenía nada que ver"

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles cuando un paciente acudió al centro de salud del Clot de Joan de Paterna acompañado por su hija. Tras explicar su problema a la doctora que le atendió, la hija del afectado exigió que le hicieran un electrocardiograma, a lo que la profesional se negó. «La patología que presentaba no tenía nada que ver, era un resfriado y al final somos nosotros quienes valoramos y decidimos qué se hace», explicaba la doctora María este viernes a este diario.

Según la versión de la profesional sanitaria, la respuesta provocó una reacción violenta de la acompañante, que acabó agrediéndola. «Me cruzó la cara y ahí me levanté para recriminarle, pero se me tiró encima y empezó a pegarme más, me estiró del pelo, arrancándome mucho», narró la facultativa. El episodio acabó porque otra paciente oyó los gritos desde el exterior, abrió la puerta y se pudo pedir ayuda.