Desamparada. Abandonada. Así se siente Clara, vecina del Vedat de Torrent que explica que el último temporal afectó gravemente a su casa y que, hasta ayer, "nadie había aparecido por aquí para limpiar y arreglar la calle". Las fuertes lluvias que descargaron centenas de litros de agua en varios municipios de l'Horta hace tres semanas no pasaron desapercibidas en la vivienda de Clara. El temporal y la gran cantidad de agua que caía destrozó varios muros, vallas e inundó parte de su casa. Ella y su marido denuncian que el consistorio no les ha llamado para prestarles asistencia y hasta ayer no habían limpiado la calle Velázquez, donde viven. "Nos hemos sentido abandonados, 16 días después no nos ha llamado nadie", denuncian.

Por su parte, el ayuntamiento defiende que ha dado asistencia "a todos los afectados desde el minuto uno" y que el concejal y el alcalde se están reuniendo con todos para prestar toda la ayuda que sea necesaria. De hecho, añaden "señalizamos hace una semana que hoy (por ayer) limpiaríamos. Y así lo hemos hecho. Retirado escombros, limpiado y atendido a los vecinos", explican fuentes municipales, que añaden que el mismo día del siniestro se personaron en el lugar para conocer todos los daños. Los escombros de casa de Clara y Benjamín, que ocupaban casi todo su jardín (incluido el interior de la piscina y que todavía no han podido retirar por su estado de salud) y el agua acumulada en el sótano, que estaba totalmente inundado, los sacaron entre sus amigos y familiares a la calle. "Si no hubiese sido por ellos mi sótano aún estaría inundado", dice Clara. Muebles hinchados por el agua, el jardín totalmente destrozado, la depuradora de la piscina averiada son algunos de los pequeños daños de los que ni se habla porque hay otros más urgentes. "Los escombros que retiramos nosotros mismos, con nuestras familias, pasaron más de diez días en la calle" hasta que el consistorio los retiró, explican. Con todo, la limpieza viaria ya se ha ejecutado y hace unos días se llevaron los trozos de muro. "Hemos llamado varias veces al ayuntamiento y hablamos con el concejal, ahora nos dijeron que el alcalde nos llamaría esta semana. Ya veremos", explican. Daños de miles de euros El muro del lateral de la casa y el de la zona trasera de la vivienda cayó por la fuerza del agua. Ahora, tras la visita del Consorcio de Compensación de Seguros (un órgano público y complementario a las aseguradoras que se encarga de cubrir las consecuencias de Riesgos Extraordinarios) y un perito que han visitado in situ la situación de la vivienda, han tenido que empezar a pagar las primeras reparaciones, las urgentes, para poder seguir viviendo con seguridad en su casa. Según explican los vecinos, el consorcio se personó en su casa para comprobar los daños provocados por el temporal nueve días después del suceso y les explicó que tenían "que aportar las facturas de las reparaciones que fuéramos haciendo". "La totalidad de los daños tienen un coste de más de 15.000 euros, algo que obviamente nosotros no podemos asumir. Somos pensionistas, no millonarios" "Nos dijeron que fuéramos aportando las facturas para una futura indemnización una vez estén analizados los daños, pero no sabemos de cuánto será la compensación, aunque estamos seguros que no cubrirá el 100 % de los daños", lamentan. Saben que la indemnización todavía se demorará y por eso, han empezado a hacer las primeras reparaciones urgentes por su cuenta. Quitar los restos de muro de la parte trasera les ha costado 1.800 euros. "La totalidad de los daños tienen un coste de más de 15.000 euros, algo que obviamente nosotros no podemos asumir. Somos pensionistas, no millonarios". Los desperfectos que no comprometen su seguridad diaria siguen igual. Y así se quedarán hasta que el consorcio les indemnice para realizar las reparaciones. Ahora, tras arreglarse el gas, que les obligó a cocinar con camping gas durante tres días y pagar la retirada de escombros de la zona trasera, ahora sin ningún muro, "toca esperar".