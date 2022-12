Un torneo multitudinario. Paterna se convirtió el pasado domingo en el escenario en el que se celebró un evento en el que se dieron cita hasta 220 niños y niñas con una pasión común, el ajedrez. La Asociación Valenciana de Ajedrez Educativo e Inclusivo (AVAEI) y el Club de Ajedrez Pensamiento Audaz (EDAPA) organizaron este gran torneo en el Pabellón Polideportivo de Paterna donde se disputaron partidas por centenares.

Pero fue mucho más que un torneo. Durante la mañana también se organizaron actividades entorno al ajedrez enfocadas al disfrute de pequeños y mayores. Ajedrez gigante, juegos entorno, tienda especializada y juegos de mesa con el ajedrez como denominador común. Esto hizo que el ajedrez fuese el motor para vivir una mañana en familia mientras los más pequeños practicaban su deporte favorito.

A todas estas propuestas se le sumaba una gran atracción como era ver a Lucas González (subcampeón de España sub 10) y a Mateo Sena (Campeón provincial de 1ª categoría) disputando sus partidas simultáneas a todo voluntario que se atreviese. Se mostraron intratables demostrando que tienen un gran futuro por delante como referentes de este deporte.

Campeones del torneo

El cuadro de campeones al finalizar las partidas fueron Albert Antón del Club La Creu (sub 6), Ziyu Wen de Mas Camarena (sub 8), Marco Aguilar de EDAPA (sub 10), Efrén Hernández del Club de Ajedrez Silla (sub 12) e Ivan Kharytonchuk de EDAPA (sub 18). El cuadro de ganadores demuestra que supuso una gran cita para el ajedrez infantil ya que llegaron participantes de toda la provincia. El propio alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, fue el encargado de hacer la entrega de medallas a los ganadores junto al Concejal de Deportes José Manuel Mora.