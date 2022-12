L'Ajuntament d'Alcàsser va desenvolupar un programa de formació de quatre dies, dirigit a tot el seu personal, que va abordar la protecció de dades personals i l'administració electrònica. Com ha assenyalat l'alcaldessa d'Alcàsser, Eva Zamora, «és fonamental que els treballadors i treballadores de l'ajuntament estiguen al dia en qüestions tan importants com la seguretat en el tractament de les dades personals, o en noves eines que permeten una major agilitat i eficiència de l'administració pública».

D'aquesta manera, en la primera part, es va impartir el curs sobre protecció de dades en el qual es va formar en les últimes novetats legislatives que afecten la seguretat de les dades persones dels veïns i veïnes d'Alcàsser. En aquest sentit, es van abordar qüestions com els reglaments vigents per al tractament i la protecció de les dades personals; els drets de la persona interessada; mesures i obligacions; consells pràctics per al dia a dia; i l'esquema nacional de seguretat, entre altres.

Últimes tendències en administració intel·ligent

D'altra banda, en la segona part, va tindre lloc el curs sobre les últimes tendències en administració intel·ligent, com cerca avançada de registres, expedients, tasques o bandeja SIR; gestió d'alertes, classificació arxivística, tancament d'expedients, i la diferència entre notificacions i comunicacions. També es va abordar la integració amb plataformes de l'AGE, com el BOE, Notific@, Apoder@ i SIR, així com les novetats de la versió 8 del gestor d'expedient Gestiona, que és l'utilitzat per més del 70% d'ajuntaments d'Espanya.