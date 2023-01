Després de dos anys marcats per la crisi sociosanitària, el 2022 va estar caracteritzat per la tornada a la normalitat a la biblioteca municipal d'Albal que, degut a la seua ampliació recent, ha fet un balanç anual molt positiu. De fet, la instal·lació municipal, que dirigeix Marisol Rotglà, va rebre 17.536 usuaris i usuàries, que van fer ús els serveis que ofereix este espai municipal, dels quals més de 7.000 van ser xiquets i xiquetes, sent els mesos de maig i juny els de major afluència.

Les xifres actuals reflecteixen un augment considerable respecte a l'any anterior on es van notificar aproximadament 15.000 visites. Del balanç es desprén altra dada interessant, donat que 300 persones persones visitaren la Biblioteca per primera vegada, com a nous lectors. A més, s'han registrat un total de 6.869 préstecs, i més de 6.800 han sigut de llibres.

Per a suplir les peticions de la ciutadania en matèria de lectura, la bibliotec ha sumat 387 nous títols al catàleg, entre els quals s'inclouen obres com 'Todo arde' de Juan Gómez-Jurado o 'Esperando el diluvio' de Dolores Redondo. També hi ha traduccions al valencià de novel·les com 'Roma soc jo' de Santiago Posteguillo o 'Estava preparat per a tot menys per a tu' d'Albert Espinosa. S'inclouen també guies de viatge o obres com en 'Libérate' de la periodista Valeria Vegas, que ens endinsen en les realitats del col·lectiu LGTBQ.

Activitats d'animació lectora

Tanmateix, el foment de la lectura arriba per mitjà de diferents activitats culturals. Espais com la bebeteca o l'ampliada zona d'estudi, han permés dinamitzar l'agenda anual amb animacions lectores, conta-contes i teatres interactius. Entre les activitats promogudes este 2022 es troben espectacles de titelles sobre l'assetjament escolar, l'adaptació teatral de l'obra 'La casa de Bernarda Albal' de García Lorca o la representació de 'La ciudad de escarcha', entre moltes altres.

També es varen dur a terme celebracions de dates tan assenyalades com el Dia del Llibre (23 d'abril) o el 9 d'octubre (Dia de la Comunitat Valenciana) amb una exposició bibliogràfica sobre la 'diada'. La Biblioteca ofereix en estos moments, l'horari especial d'hivern coincidint amb la temporada d'exàmens universitaris. Fins al 27 de gener, la instal·lació obri les seues portes de 9 a 14 hores i de 16 a 22 hores, també dissabtes i diumenges.