Iker Pozuelo Verdeguer es el guanyador del cartell de les Falles 2023 de Picassent.

Iker té 12 anys i estudia 6é de primària al CEIP Sant Ignasi de Loiola. La seua creativitat la fet guanyador del concurs de dibuix que cada any convoca la Federació Junta Local Fallera de Picassent, un concurs amb l'objectiu de fer partícips els xiquets i les xiquetes de primària dels centres educatius del nostre municipi. L'entrega del premi va tindre lloc, dissabte, 25 de febrer, durant la inauguració de l'exposició del Ninot a la Casa de Cultura.

A Iker li agraden les ciències socials i manifesta que és la seua assignatura preferida. A més li agrada molt dibuixar, ha practicat taekwondo però, la seua vertadera passió, és la màgia. Per a màgia, la que va viure la vesprada del 25 de febrer quan va escoltar el seu nom durant la lectura de l'acta on, visiblement emocionat, va rebre sense esperar-ho el premi al millor dibuix. Un premi a més compartit. I és que, el seu amic Daniel de San Miguel, li va aportar diverses idees i inspiració, i amb el qual compartirà este guardó que queda ja per a la història de les Falles de Picassent.