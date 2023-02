La comarca de l’Horta ha recuperat el pols faller, com era abans de la pandèmia. Si no en cens o en pressupost, falleres i fallers han pres els carrers de la comarca aquest cap de setmana per a iniciar oficialment els actes que desembocaran en la Nit de la Cremà el dia 19 de març. La Crida en la qual les falleres majors animen a la ciutadania a sumar-se a la festa, ha estat protagonista del calendari faller, igual que en el cap i casal, almenys en la meitat dels pobles i ciutats de l’Horta. Les Falles 2023 seran les primeres sense cap restricció de les diferents que es varen imposar en les edicions de 2021 i 2022.

En Torrent, més de 5.000 persones van acompanyar a les falleres majors, Anna Mora Miquel i Lorena González Andreu, i les seues corts d’honor, en l’acte de benvinguda de les Falles 2023 que va abarrotar la plaça Major i els seus voltants. Així, tal com dicta la tradició, les màximes representants de les festes van pronunciar des de l’emblemàtica Torre les paraules més esperades pels fallers i falleres de les 29 comissions de la ciutat: «Ja estem en Falles!». L’acte va començar amb un espectacle de llums projectat sobre l’icònic monument, el qual va retre homenatge a dos esdeveniments de gran rellevància que es commemoren enguany: el 50 aniversari de la revista «El Granerer» i el centenari de la falla del carrer Cambrils, actual Verge de l’Olivar. 37 L’alcalde Jesús Ros, acompanyat del regidor de Festes, Pascual Martínez, va dirigir unes paraules a tot el públic assistent desitjant que «les Falles arriben a tots els racons de Torrent i de tot el món», com a signe identitari. Per la seua banda, Anna Mora Miquel va expressar que «un any més la Torre serà testimoniatge de l’arribada de la primavera, i amb ella arriba la màgia». I Lorena va dedicar unes paraules als xiquets i xiquetes: «Nosaltres som el present i el futur d’aquesta festa; som el motor perquè la flama del nostre cor mai s’apague». Finalment, Anna Mora, que va demanar a les comissions que pujaren enlaire els estendards, va exclamar: «Anunciem tots junts amb alegria i orgull que per fi a la nostra ciutat ja estem en falles i Torrent torna a estar de festa». I la fallera major es va unir a la infantil per a clamar al mateix temps: «Visca Torrent, visca València i visca els falles». Anunci a Paterna En Paterna, el palau consistorial va ser l’escenari de la Crida, que les falleres majors de la ciutat, Verònica Amorós i Lucia Pedregar, van protagonitzar acompanyades de les seues Corts d’Honor. També van estar presents la presidenta de la Junta Local Fallera, Amparo Giménez, i l’alcalde i president nat de la institució, Juan Antonio Sagredo. El mandatari va anunciar durant la seua intervenció que «per primera vegada en la història de Paterna cada dia de Falles» la ciutat tindrá «una mascletà al migdia». Un vídeo mapping projectat sobre la façana de l’ajuntament amb la història de la JLF, que enguany celebra el seu 50 aniversari, la proclamació de Verónica Amorós i Lluïa Pedregar, així com totes les comissions de la ciutat, va precedir les emotives intervencions de les falleres majors que van donar principi als actes fallers d’aquest exercici. En aquesta ciutat, el PP ha criticat que een la projecció apareguera la cara de l'alcalde, a través de la seua candidata, Ssra Palma. Festa en els pobles D’altra banda, municipis con Manises, Aldaia, Alaquàs, Picanya, Paiporta, Albal o Picassent, en l’Horta Sud, així com Puçol, Massamagrell o Alboraia, en l’Horta Nord, varen celebrar les seues crides, algunes precedides d’actes com la inauguració de les exposicions del ninot, exaltacions, pleitesies i altres manifestacions festives. També al llarg del cap de setmana s’han celebrat cavalcades en alguns municipis, visites a la mascletà de València o, fins i tot, una gran despertà.