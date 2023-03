El Pleno del Ayuntamiento de Moncada debatirá este jueves la propuesta de Compromís para volver al modelo de atención al público de antes de la pandemia sin la necesidad de solicitar cita previa. Esta moción plantea establecer un sistema con horarios ampliados para atender por las tardes y garantizar que se asiste a la persona en el mismo momento.

“Tenemos que priorizar y agilizar la atención pública y pensar en las personas que no tienen los recursos tecnológicos adecuados para obtener una cita previa, o bien no pueden manejarlos, como las personas mayores. Además, proponemos que se tenga en cuenta los trámites que se tienen que realizar por urgencia y también las jornadas laborales de las personas que no consiguen adaptarse al limitado horario de atención actual”, ha explicado el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Moncada y candidato a la Alcaldía, Álvaro Gonzalvo.

Esta formación política busca, con esta iniciativa, conseguir una mayor eficacia y eficiencia de la administración pública local para que las necesidades de toda la población estén atendidas. Las actuales largas listas de espera, simplemente para ser atendidos, han generado una gran cantidad de quejas por parte de los vecinos de esta localidad, demostrando la insuficiencia de un modelo que no está a la altura de una ciudad de 22.000 habitantes.

“Tenemos que seguir el ejemplo de la gran mayoría de municipios donde ya se ha acabado con este sistema pandémico, que incluso ha sido rechazado por el mismo Síndic de Greuges. Por eso, pedimos a toda la corporación local que apruebe nuestra moción para proporcionar a la ciudadanía de Moncada una atención digna y eficiente”, ha sentenciado Gonzalvo.