L’Euro va simplificar la moneda de gran part dels països de la Unió Europea fa dos dècades, posant fi a més de cent vint-i-cinc anys de bitllets de la pesseta del Banc d’Espanya. No obstant això, durant la Guerra Civil, es va viure un període amb unes especials circumstàncies per la mancança de moneda fraccionària pel valor del metall, fet pel qual el paper moneda emés pel Tresor públic va haver de conviure amb el d’altres entitats com els ajuntaments.

La publicació, el 1995, del llibre d’Antoni Turró Martinez (1915-2009) «El paper moneda del País Valencià 1936-1939» va suposar una important fita, en rescatar de l’oblit tots aquells bitllets posats en circulació pels consistoris i altres col·lectius durant la contesa. Aquesta obra va donar lloc, dos anys més tard, a la col·lecció «Billetes y Monedas en la Historia de la Comunidad Valenciana» de Levante-EMV. De fet, a aquest col·leccionable s’inclouen facsímils i imatges d’una part del paper moneda que emés el 1937 pels consells municipals l’Horta de poblacions com Albalat dels Sorells, Albuixech, Aldaia, Alfara del Patriarca, Almàssera, Benetússer, Burjassot, el Puig, Emperador, Foios, La Pobla de Farnals, Manises, Massanassa, Meliana, Mislata, Museros, Paiporta, Picanya, Puçol, Rafelbunyol, Sedaví, Torrent o Xirivella i per col·lectius significatius com els de Moncada, Paterna, Silla o Vinalesa. En el cas de Torrent, com consta a les actes de les sessions del Consell Municipal conservades al seu Arxiu Històric, es va plantejar i estudiar la qüestió en novembre del 1937, per a posar fi a la circulació de vals de particulars que, de vegades, portaven a conflictes d’ordre públic. Comissió de regidors Per aquest motiu es va nomenar una comissió formada pels regidors Enrique Aleixos, Segundo Medina i Pedro Pozos, que finalment va comportar l’aprovació d’una emissió monetària local per acord plenari d’1 de desembre del 1937. Els bitllets del Consell Municipal de Torrent, dels quals es va plantejar la seua emissió amb valors de 10, 25 i 50 cèntims de pesseta, comptaven amb un dels dissenys més elaborats de l’Horta, sent realitzats a la impremta L. Farinetti de València, d’on van eixir també alguns dels impulsats pels consistoris de Burjassot i Mislata. Els bitllets de Torrent degueren estar en circulació un curt període, ja que el Ministeri d’Hisenda i Economia va ordenar en gener de 1938 que foren retirades totes les emissions L’emissió torrentina anava signada per l’alcalde entre 1937 i 1939, Salvador Miquel Puchades, pel regidor d’Hisenda, Segundo Medina Garcia, i en qualitat de conseller delegat, pel regidor Pedro Pozos Prieto. Aquesta tenia data de validesa fins al 31/12/1938 i comptaria amb el seu valor equivalent en moneda de l’Estat dipositada a una entitat bancària de la localitat. Malauradament, aquests bitllets degueren estar en circulació durant un curt període, ja que el Decret del Ministeri d’Hisenda i Economia de gener del 1938 va ordenar que en un mes foren retirades totes les emissions monetàries que no hagueren sigut realitzades pel Tresor públic, termini que va ser ampliat posteriorment. Represaliats pel franquisme Per desgràcia, els impulsors i signataris d’aquest fet històric, en general, varen tindre un trist destí, ja que en el cas de l’alcalde Salvador Miquel, va ser afusellat en acabar la contesa, i els regidors Segundo Medina Garcia i Enrique Aleixos, van haver de fugir de la ciutat.