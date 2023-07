La Federación de Asociaciones Vecinales de Paterna (Favepa) ha expresado su solicitud para que la próxima sesión de participación pública del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Paterna, prevista para el 26 de julio, se lleve a cabo de manera presencial.

Recientemente, las asociaciones de Paterna recibieron un correo del área de Participación Ciudadana en el que se informa sobre la tercera jornada de participación pública para el mencionado plan. En el correo, se adjunta la carta de presentación y el cartel del evento, destacando que la jornada se realizará de forma virtual y se requerirá inscripción previa a través de un enlace proporcionado en los documentos.

No obstante, Favepa ha manifestado la importancia de llevar a cabo la reunión en formato presencial, argumentando que esta modalidad permitirá aumentar la participación ciudadana y no limitará el acceso a aquellos ciudadanos que no cuenten con los recursos o la familiaridad para utilizar aplicaciones informáticas de multinacionales reconocidas.

Desde hace tiempo, Favepa ha estado solicitando al Ayuntamiento la implementación de la Carta de Participación Ciudadana de Paterna, así como la convocatoria de Juntas de Barrio y Consejos Sectoriales, con el objetivo de garantizar el derecho a la información de los vecinos y vecinas del municipio.

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Paterna es una iniciativa crucial para el desarrollo y bienestar de nuestra comunidad. Por ello, Favepa hace un llamado a las autoridades competentes para que consideren la importancia de llevar a cabo la tercera sesión de participación de forma presencial, permitiendo así una mayor inclusión y participación activa de todos los ciudadanos interesados.

La Federación de Asociaciones Vecinales de Paterna reitera su compromiso con el fomento de la participación ciudadana y espera que se tenga en cuenta esta solicitud para asegurar que todas las voces tengan la oportunidad de ser escuchadas en este proceso tan relevante para el futuro de nuestro municipio.