Polémica en Meliana por los insultos machistas proferidos por un afín a Compromís a la alcaldesa de la localidad, la popular Trini Montañana. Según ha denunciado la propia alcaldesa, la agresión verbal ha sido a través del perfil de Facebook de Compromís per Meliana, donde un usuario ha proferido una serie de proclamas machistas que cuestionaban las capacidades de la dirigente.

En una publicación compartida por la formación valencianista en la que acusaban a los miembros del ejecutivo local de no responder a sus preguntas sobre la supuesta pérdida de una subvención de más de 118.000 euros para impulsar el comercio local, un usuario respondía: "Puede haber varias carencias causantes de la inhibición en contestar a requerimiento de la oposición: ¿Sabe la nena leer y escribir lo suficiente? ¿O se lo tienen que redactar?". Por si esto no fuera suficiente, el usuario continuaba con los ataques añadiendo "¿Y de cifras como va? ¿Se tiene que ayudar de los dedos para contar? ¿O acaso le tienen que dejar un ábaco? ¿Podría investigarse?" Vale pues.

Estas declaraciones han generado la indignación de la primera edil hasta el punto de plantearse emprender medidas legales contra el sujeto que publicó el comentario machista. Y es que, si ya las acusaciones son graves de por sí, la persona que está detrás de estas injurias es Francesc Aguilar Benlloch, un hombre que aparecía como suplente en las listas municipales de Compromís per Meliana en 2015. Asimismo, la edil desmiente que se haya perdido dicha subvención.

"Está degradando a una mujer"

"Es un comentario machista y fascista", lamenta Montaña, que afea a la formación de Baldoví que no haya tomado medidas para eliminar el comentario de la publicación y los acusa de complicidad porque "ni el portavoz ni el anterior alcalde me han pedido disculpas ni le han instado a eliminar el comentario de la red social. Ni siquiera le han recriminado esa actitud".

En este sentido, Montañana, quien también ostenta las competencias de Mujer en el ayuntamiento, cuestiona el compromiso por la Igualdad que defiende la formación naranja: "Van de abanderados, pero actos como estos al final dan a entender que es todo postureo" asevera. Asimismo, cuenta que desde que está en el cargo "me han dicho muchas cosas, pero esta se pasa. No me insulta, pero es un tono que no se puede admitir. ¿Qué pasa, que como soy de derechas todo vale?, se cuestiona mientras recuerda que "lo que están haciendo es degradar a una mujer".

Denunciará los hechos en el pleno municipal

De momento, la máxima mandataria de Meliana ha adelantado que va a denunciar los hechos en el próximo pleno municipal que se celebrará el jueves. "No pensaba decir nada, pero pensándolo fríamente... ¿Por qué tenemos que aguantar este tipo de actuaciones? ¿Hasta cuando tenemos que aguantar? ¿Todo vale?", se pregunta mientras lamenta que este tipo de actitudes tengan lugar en su municipio: "Yo tengo una hija y no quiero este tipo de sociedad para ella. No quiero que vea normal este tipo de comportamientos", zanja.