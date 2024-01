Alivio para un vecino de Meliana, que ha logrado librarse de una deuda de 237.986 euros gracias al trabajo de un destacado bufete de abogados especializado en derecho financiero. Según han explicado desde el despacho, la exoneración de esta gran deuda, que J.L.T. heredó al fallecer su padre y asumir el relevo de la empresa familiar, que era la que acumulaba este débito, ha sido posible gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, una normativa a la que se acogieron para librar a este vecino que se enfrentaba a una situación económica compleja derivada por este asunto.

El equipo legal de este bufete adoptó una estrategia legal aprovechando su conocimiento de la legislación vigente y su experiencia en casos similares. Esto fue clave para el éxito de este caso que ha proporcionado al melianense comenzar de cero, sin deudas. A lo largo de un proceso legal, el despacho de abogados trabajo para resolver los desafíos financieros del cliente. Así, trabajaron incansablemente hasta conseguir la exoneración del pasivo insatisfecho que ascendía a 237.986,74€, proporcionando al cliente una nueva oportunidad financiera y aliviándolo de las cargas económicas que había heredado tras la muerte de su padre quien había acumulado dichas deudas tratando de reflotar la empresa familiar que atravesaba una importante crisis financiera que arrastraba desde la pandemia.

Un recurso valioso para librarse de las deudas

“Llevaba unos años sin levantar cabeza; primero la muerte de mi padre y luego, al abrir la herencia y asumir la dirección de la empresa familiar me encontré con una deuda que era imposible asumir. Era insostenible: aumentaban las deudas, el acoso de los acreedores y los embargos… hasta que me hablaron de este bufete” - comenta J.L.T. – “Desde aquí solo tengo palabras de agradecimiento para el equipo de abogados que han llevado mi caso. Empiezo a ver la luz después de mucho tiempo. La verdad que sí, es una segunda oportunidad que no pienso desaprovechar.”

Este éxito no solo representa un logro significativo para el despacho, también tiene un impacto positivo en la vida del cliente, brindándole una segunda oportunidad financiera y un nuevo comienzo. Este despacho valenciano está altamente comprometido con proporcionar soluciones legales efectivas y personalizadas. La Ley de la Segunda Oportunidad se ha convertido en un recurso valioso para aquellos que buscan liberarse de las deudas abrumadoras y obtener un nuevo comienzo financiero.

Y no es el único cliente que llega preso del miedo y la incertidumbre que supone estar al límite en un momento tan delicado. “Cuesta mucho dar el paso, admitir que las cosas te van mal y que no tienes otra opción más e intentar salir lo más airoso posible de la situación. No se trata de rendirse, se trata de darse una nueva oportunidad y comenzar de cero. Sin deudas, sin cargas.” comenta Juan M. Hita, gerente de este despacho de abogados en Valencia especializado en Ley de la Segunda Oportunidad y Concurso de Acreedores.