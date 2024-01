Dinero llama a dinero y cuando una administración se ve agraciada, aumentan las ventas y, por consiguiente, las posibilidades de repetir. Y en la administración número 2 de Quart de Poblet, la Sant Onofre, están en el momento más dulce posible. Hace apenas dos semanas repartían varios décimos del gordo de Navidad y esta mañana han repartido dos millones de euros del gordo del Niño. Un particular "hat trick" que completó el quinto de Navidad.

No es de extrañar por ello que el gerente José María Lendínez estuviera tan contento. "Tenemos un excel con los números y nos hemos dado cuenta en seguida".

"No sé a quién ha ido a parar"

Han repartido dos millones con una serie, al menos en teoría porque "ahora falta saber si he hecho intercambio con otra administración", lo que habría llevado la suerte a otro lugar que no aparecerá en los listados. El intercambio de números es una práctica habitual para aumentar las posibilidades de que llegue el "Vendido aquí". Lo que está claro es que "lo que se ha repartido ha sido en décimos y por ventanilla. Tenemos muchos números y, sinceramente, no sé a quién ha ido a parar".

Gordos de Navidad en el anonimato

Ya les pasó en Navidad, donde finalmente "calculamos que venderíamos cinco décimos". Es decir, otros dos millones de euros. Pasados ya quince días "no nos ha llegado nadie a decirnos que le tocó. Uno de los quintos premios sí que apareció por la administración para identificarse y decirnos que le había tocado".

En cualquiera de los casos, el triple éxito "es muy bueno y muy difícil a la vez. Nunca nos había pasado en los casi cuarenta años". Recordaba Lendínez que "en 1998 sí que repartimos el gordo del Niño", pero "tres veces la suerte máxima en tan poco tiempo es estupendo".