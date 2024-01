Fuga de alumnos en el conservatorio de Godella por la falta de profesores

El Conservatorio Profesional de Música Pintor Pinzo de Godella atraviesa este curso una situación muy complicada debido a la falta de personal docente. Así lo denuncian los padres de los alumnos y lo reconocen desde el propio ayuntamiento, que atribuyen el problema a las bajas médicas de tres profesores desde el inicio del curso, lo que está provocando que se anulen constantemente las clases de algunos cursos, y que ha derivado en una fuga de alumnos que, cansados de la falta de soluciones, han optado por darse de baja o solicitar el traslado a otros centros.

«El curso arrancó con 107 alumnos y ahora mismo quedan 92», cuenta Mar Cano, una de las madres que está liderando la lucha contra la administración local «para que solucionen esta deficiencia cuanto antes». Aunque la cifra pueda parecer irrelevante el escenario preocupa. Y mucho. Y es que tal y como explica la mujer «el dato es desgarrador si se analizan los casos por instrumentos. En fagot y en viola se han quedado sin alumnos, en violín de 12 estudiantes quedan 2, y en violoncelo y cuerda frotada la situación es alarmante», lamenta mientras afea la falta de respuesta por parte del ayuntamiento para solucionar un problema que se lleva dando desde hace cuatro meses.

«Al inicio de curso se presentó el alcalde junto a las concejalas de Educación y Personal para tratar el tema y se arregló, pero a las dos semanas volvimos a la casilla de salida», señalan Manoli Maluenda e Isabel Olías, las otras madres que junto a Mar están representando a los alumnos en esta batalla.

Varios alumnos se quedan sin notas

El consistorio (de quien depende la gestión del centro) planteó como solución temporal a este «desajuste con las horas» que los profesores cubrieran estas clases haciendo horas complementarias hasta poder cubrir las bajas. Sin embargo, la propuesta no agradó a 7 de los 20 docentes, que se oponían porque «estas horas no pueden exceder un 30% de las que tienen por contrato, no cotizan igual a la seguridad social y encima no tienes autonomía y estás sujeto a las que te quieran poner ellos», cuentan las madres, que señalan que «cinco profesores finalmente accedieron porque estaban viendo que se estaban dando de baja muchos alumnos».

Las clases de fagot y de viola se han quedado sin alumnos mientras que violín ha pasado de doce a dos estudiantes

A pesar de ello, el problema continúa, y la preocupación va en aumento ya que temen que pueda llegar a afectar a los estudios de sus hijos. Y es que al tratarse de unos estudios reglados, los alumnos pueden convalidar hasta dos asignaturas de la ESO en el conservatorio, eso sí, siempre y cuando reciban las clases. «Si no se imparten las clases como está estipulado se podría anular el convenio, lo que podría hacer que los alumnos suspendan esas dos asignaturas y en el peor de los casos incluso repetir curso», alertan mientras denuncian que «en el primer trimestre varios alumnos se han quedado sin notas de evaluación».

"No es que no queramos, es que no podemos"

Por su parte, el alcalde de Godella, José María Musoles, admite las dificultades que está atravesando el centro y asegura que desde el ayuntamiento «estamos poniendo todos los medios para solucionarlo, pero nos estamos encontrando muchas trabas administrativas que están retrasando el proceso». Así, asegura que «para nosotros esta es una prioridad al tratarse de una enseñanza reglada» y señala que están buscando personal «en todas las bolsas posibles, tanto en la del ayuntamiento, la de la Generalitat, la de Labora e incluso en otros conservatorios».

A este respecto, apunta que «no encontramos a nadie para cubrir esas plazas», aunque confía que la próxima semana «podamos nombrar el tribunal para hacer los procesos de selección y poder adjudicar las plazas» e insiste: «no es que no queramos, es que no podemos».

Protesta en el pleno municipal

Para los padres «estas promesas quedan en papel mojado porque llevan meses repitiendo lo mismo. Ellos atribuyen el retraso a los problemas de contratación, pero sabemos que no es así», aseveran. De hecho, el hartazgo ante la pasividad del ejecutivo local les llevó a presentarse este jueves al pleno municipal para elevar las quejas «porque queremos que todo el mundo sea consciente de la situación tan grave que se está dando en el centro».

En este sentido, cuentan que salieron de la reunión fue bastante satisfechas ya que en ella les aseguraron que está previsto que el próximo jueves siete candidatos hagan las pruebas para cubrir las bajas. Unas palabras que cogen con pinzas y que advierten: «no vamos a parar hasta que el Conservatorio de Godella funcione con total normalidad».