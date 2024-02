L’Ajuntament de Silla y la cineasta Mar Navarro han firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual la directora de cine se compromete a plantar un árbol por cada cortometraje que ruede en el municipio, en compensación de la huella de carbono que genera cada producción.

Este acuerdo, pionero en la Comunitat Valenciana y propuesto por la propia directora Mar Navarro, llega después de varios meses de negociaciones y trámites con la administración, teniendo como objetivo contribuir al impulso de la concienciación social, suponiendo, además, una mejora de la imagen del municipio de Silla. Así, la cineasta se ha mostrado “muy entusiasmada, y animo a otros rodajes a tomar conciencia de la huella que la propia actividad audiovisual causa en el planeta, devolviéndole parte de lo que nos ha dado, haciéndolo más sostenible y creando, con acciones como esta, la magia que se produce cuando se cuentan historias, generando impacto a través del mundo del cine, mi gran pasión”.

Una idea que aunque ha tardado 6 meses en materializarse se ha gestado con la mayor ilusión por parte de la cineasta y el consistorio. Mar Navarro llega así a un acuerdo con el ajuntament de Silla en esta acción pionera, que se ha llevado a cabo en el parque de la Señoría de Silla.

Esta acción se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración del Ajuntament de Silla, y en especial a la inestimable ayuda del Regidor de Medioambiente, Francisco Gómez, a los técnicos José Villalba e Inma Ros, así como a Centre Verd. También merece una mención especial Jorge Fort, CEO de la empresa Paimed, quien ha suministrado el maravilloso árbol de la especie erithyna caffa, plantado en el Parc de la Senyoria.

Mar Navarro es una persona implicada en los temas sociales. Sin ir más lejos, su último corto, “El silenci d’Alma”, además de tratar tratar el sufrimiento que padecen las personas con trastornos de salud mental, cuenta con subtítulos especiales para personas sordas, así como una versión audiodescriptiva para ciegos, haciéndolo más accesible.

Implicada en elcuidado del medioambiente

Pero sus trabajos no solo destacan por su gran sensibilidad al abordar asuntos sociales. Mar Navarro también es una persona implicada en el cuidado del medio ambiente y con su municipio, Silla. Por este motivo, tanto “El silenci d’Alma” como sus tres anteriores cortometrajes, "Aunque el tiempo pase”, "La butaca de la puta" y "Made in" (del cual es productora) han sido rodados íntegramente en el municipio, habiendo aplicado en todos ellos un plan de sostenibilidad para compensar la huella de carbono.

“El esfuerzo merece la pena”, apunta Mar Navarro. “Afrontar unos presupuestos tan elevados para llevar a cabo esta labor social no sería posible sin el patrocinio que, de manera desinteresada, ofrecen entidades como À Punt Media, Ajuntament d’Alcàsser, Caixa Popular, GAES centros auditivos, Ajuntament de Silla, Osmofilter, Miquel Suay y Pepe Lacreu”.