El alcalde de Alfara del Patriarca vincula seguir en el cargo a que se aprueben los presupuestos

El alcalde de Alfara del Patriarca, Jaume Martínez (PSPV) se someterá a una cuestión de confianza en un pleno extraordinario que tendrá lugar este jueves en el ayuntamiento de este municipio de l'Horta Nord. El edil dará un "ultimátum" a la corporación en un pleno extraordinario tras el que espera que salgan las cuentas aprobadas.

Si no es así y no se ratifica el proyecto de presupuestos 2024 para el municipio, la oposición tiene 30 días para presentar una moción de censura con un candidato o candidata a la alcaldía alternativo, que deberá ser votado por mayoría absoluta. Si pasado el periodo de un mes tras el pleno de la cuestión de confianza no hay candidato alternativo, los presupuestos se darán por aprobados.

El munícipe socialista toma esta decisión después de que la oposición (formada por PP y Compromís) tumbara el proyecto de presupuestos para 2024 que llevaron a la sesión de marzo. La corporación, formada por once representantes; cuatro socialistas; cuatro del PP y tres de Compromís, no obtuvo la mayoría para sacar adelante las cuentas. El PP votó en contra y Compromís también. Los valencianistas situaron la solución en formar un gobierno de coalición con los socialistas para dar "estabilidad" al pueblo.

El ejecutivo local capitaneado por Martínez reitera que convoca esta sesión porque "las inversiones importantes que Alfara tiene a las puertas no pueden quedar paralizadas por tacticismo político". Así, defienden que "Alfara no merece esto y el tacticismo no construye nada". Por eso, "el equipo de gobierno espera que PP y Compromís abandonen esa estrategia de boicot que acaba perjudicando a los vecinos y las vecinas, que entren en razón y aprueben los prespuestos que, por otra parte, fueron trabajados por los tres grupos".

Precedentes de cuestiones de confianza en l'Horta

Además de este pequeño pueblo de l'Horta Nord, la cuestión de confianza es un mecanismo municipal al que se sometió hace unos años, también, la alcadesa Moncada, la localidad vecina de Alfara, Amparo Orts. Fue en 2017 y en aquel momento, todos los grupos municipales menos el PSPV rechazaron el proyecto de presupuesto y en el mes de julio todavía no tenian cuentas aprobadas. La alcaldesa perdió la confianza del pleno, pero tras vencer el plazo de un mes que manda la normativa para estos casos extraordinarios y no presentar candidato alternativo la oposición, Orts pudo mantener la alcaldía y aprobar las cuentas para cuatro meses que restaban del año.

