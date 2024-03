La oposición tumba los presupuestos de Alfara del Patriarca

Alfara del Patriarca no consiguió aprobar los presupuestos municipales de 2024 presentados por el ejecutivo local del PSPV que gobierna en minoría en el último pleno celebrado el pasado miércoles. La corporación, formada por once representantes; cuatro socialistas; cuatro del PP y tres de Compromís, no obtuvo mayoría para sacar adelante las cuentas.

Desde el gobierno local formado por los concejales del PSPV critican que "el pueblo dejará de invertir 382.000 euros que se habían presupuestado gracias a los ingresos rescatados", señalan. En concreto, los socialistas lamentan que Compromís y el PP hayan "unido sus votos para paralizar el proyecto de mejora de Alfara con unos presupuestos que aumentaban un 14,11 % la inversión en el pueblo".

Así, defienden que "el equipo de gobierno tendió la mano para incorporar inversiones propuestas por PP y Compromís. Unas propuestas que han quedado en el aire por la negativa de ambos grupos políticos". En este sentido señalan que habían presupuestado 15.000 euros para renovar la megafonía del bando, a propuesta del PP. También se habían reservado más de 80.000 euros para reacondicionar y urbanizar el exterior del edificio de la Fosforera, una actuación demandada por la ciudadanía.

"PP y Compromís bloquean el proyecto de pueblo"

Asimismo, lamentan especialmente que los argumentos para bloquear las cuentas hayan sido relacionados con los pactos de gobierno. "El PP se limitó a afirmar que el equipo de gobierno «está solo» y Compromís justificó su «no» por no formar parte del Gobierno municipal, señalan desde el PSPV. Por eso, los socialistas lamentan "la poca madurez democrática de este argumento, que demuestra que Compromís antepone su aspiración política a la voluntad de mejorar el pueblo".

"Los presupuestos son la expresión de un proyecto para el pueblo, y son bastante importantes para ser trabajados con independencia del resto de la acción del Ayuntamiento. Compromís prefiere unirse al PP y bloquear este proyecto de pueblo", argumenta Jaume Martínez, alcalde de Alfara del Patriarca.

Compromís apela a un pacto "que de estabilidad"

Por su parte, Compromís señaló que tras las elecciones no se llegó a un pacto de gobierno y ayer en el pleno se vio "la debilidad del PSPV que no consiguió la mayoría suficiente para aprobar los presupuestos".

Por eso, los valencianistas critican "la falta de capacidad y de voluntad de negociación para formar un pacto de gobierno que de estabilidad a Alfara". Además, también critican "la dificultad de gestión y de avanzar en temas importantes que está teniendo el PSPV en Alfara con inversiones como la plaza 9 de Octubre que ha tenido muchas dificultades para su construcción o la falta de ejecución de otras inversiones".

Desde Compromís instisten en que la solución es "un pacto de gobierno de coalición del PSPV y Compromís que de estabilidad a Alfara y la active ante la parálisis de los socialistas".