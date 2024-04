Catarroja participa en los proyectos del Fons Valencià per la Solidaritat

El Ayuntamiento de Catarroja participa en el proyecto "Especialista Municipal Voluntario/aria" del Fons Valencià per la Solidaritat, para cubrir 24 plazas de voluntariado internacional mediante la cooperación técnica en municipios y entidades de Bolivia y Ecuador. El proyecto es propio del Ayuntamiento de Catarroja, puesto que el consistorio es socio del Fons Valencià per la Solidaritat y, por tanto, la participación no tiene ningún coste directo sobre la asistencia técnica, ni para la entidad local ni para su personal técnico municipal que deseo participar.

«Los objetivos del proyecto son crear una conciencia solidaria y cooperativa en las personas voluntarias que participan, y prestar asistencia técnica especializada en municipios y entidades de los países del sur», ha explicado la regidora de Bienestar Social, Núria Blanch.

Espacio de participación directa

El proyecto "Especialista Municipal Voluntario/aria" está enfocado a personal técnico especializado de ayuntamientos y mancomunidades que forman parte del Fons Valencià per la Solidaritat; personas técnicas de cualquier ayuntamiento o mancomunidad no integrado en el Fons, pero que estén empadronadas en un municipio o espacio mancomunado adherido al Fons; y personal especializado de la Comunitat Valenciana. Las plazas que se ofrecen se concentran mayoritariamente en el ámbito del turismo, periodismo, agentes de desarrollo local, música, juventud, igualdad, gerencia, ingeniería y gastronomía.

La iniciativa también pretende abrir un espacio de participación directa en terreno para las entidades locales socias del Fons Valencià per la Solidaritat en proyectos de cooperación internacional al desarrollo que está ejecutando la entidad. También se pretende favorecer la creación de áreas de participación, intercambio y transferencia de conocimientos entre municipios de la Comunitat Valenciana y localidades de países del sur; sensibilizar a las personas voluntarias sobre la realidad de los municipios del sur y sobre la importancia de la cooperación internacional al desarrollo; y empoderar al personal técnico sobre la importancia de los ODS.

Realizar proyectos de cooperación internacional

El Fons Valencià per la Solidaritat es la asociación de entidades locales de la Comunitat Valenciana que tiene como objetivos realizar y financiar proyectos de cooperación internacional y de educación para el desarrollo, con las aportaciones económicas que cada año hacen sus socios.

La relación entre los municipios del sur y el Fons es definida por la participación municipalista y descentralizada en políticas de cooperación para el desarrollo social y económico, con la colaboración en proyectos nacidos de las necesidades concretas y locales, y solicitados por los mismos municipios o a través de contrapartes, como por ejemplo las ONGD. La participación en los proyectos de cooperación siempre tiene como objetivos, de todas las partes colaboradores, el respeto hacia la cultura local y la absorción mutua de conocimientos y experiencias.