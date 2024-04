Cinco meses sin caldera en el polideportivo de Foios

Los usuarios del polideportivo municipal de Foios llevan cinco meses sin poder ducharse con agua caliente debido a una avería en el calentador. Así lo ha denunciado el Partido Popular y lo han confirmado desde el propio ayuntamiento, que atribuyen esta situación al retraso por parte de la empresa adjudicataria en los trabajos para modificar el sistema de calefacción, donde se va a sustituir el gas por un sistema aerotérmico, "mucho más sostenible".

En la práctica, esta avería está provocando que cerca de 250 niños y jóvenes (principalmente los jugadores del C.F. Foios Atlètic) no puedan ducharse con agua caliente desde el pasado mes de diciembre. Una situación que, según denuncian los populares, "hace perceptible la carencia de mantenimiento de estas instalaciones por parte del ayuntamiento". A este respecto, su portavoz, Amparo Clemente, lamenta que "a día de hoy no se haya llevado a cabo la reparación ni por parte del ayuntamiento ni por la empresa". Según denuncia, este no es el único hecho que refleja el "caos de mantenimiento", pues a ello hay que añadir "el nefasto estado de los vestuarios e instalaciones del polideportivo y la orden de cese del servicio del bar", algo que lamenta, "acaban sufriendo los niños y los jóvenes del club de fútbol".

"No vamos a pagar la reparación para cambiarla en dos días"

Por su parte, el alcalde de Foios, Sergi Ruiz reconoce todos estos puntos, pero los matiza. Así, en lo que respecta a la falta de agua caliente, el edil señala que esto se debe a la ejecución de una obra para modificar el sistema de calefacción: "Hicimos un proyecto para sustituir el gas por aerotermia. Se redactó y se adjudicó a una empresa que iba a empezar las obras en navidad aprovechando el parón de las vacaciones. Cuando iban a comenzar los trabajos alegaron que tenían pendiente de recibir un material. Vinieron a los días, pero alegaron nuevamente la falta de otros materiales, y así hasta el día de hoy".

En palabras del alcalde, el problema es que en este lapso de tiempo también se ha estropeado el calefactor que da servicio a algunos de los vestuarios del recinto (los del campo de fútbol) y la reparación "es muy cara. Nos piden 12.000 euros por arreglarla y no vamos a pagar ese dinero cuando hay un proyecto inminente para reemplazar ese sistema por el que hemos pagado 40.000 euros + IVA". Además, aclara que la falta de agua caliente solo afecta a los campos de fútbol "pero hay alternativas, aunque no son las más cómodas, como utilizar los vestuarios de la piscina, del pádel o del campo de fútbol 7". Con todo, asegura que la empresa ya ha contactado con el ayuntamiento "y nos dijeron el viernes que esperan empezar la próxima semana", unos trabajos que se prolongarán "unos diez días".

Falta de documentación

En lo que respecta a la orden de cese del bar, Ruiz explica que la gestión le corresponde a la empresa a la que se le adjudicó la gestión del polideportivo, pero estos recurrieron a un tercero para gestionar el bar. "Esto es legal, pero se debe comunicar al ayuntamiento. Nosotros no sabíamos nada y nos enteramos porque Sanitat fue a hacer una inspección y le pidió la autorización municipal", un documento que no tenían y que el consistorio no le ha facilitado hasta la fecha "porque hemos pedido la documentación a la empresa y no nos la facilitan, por lo que hemos ordenado que cese la actividad hasta que la entreguen". Asimismo, adelanta que desde el consistorio están tramitando un expediente de sanción a la empresa concesionaria "porque es una obligación que viene en el pliego y se está incumpliendo desde diciembre".

Por último, sobre las acusaciones del "nefasto estado de las instalaciones", el primer edil desdice a los populares y asegura que, aunque se trata de un polideportivo que tiene 40 años, "en los últimos años hemos invertido 1.000.000 de euros en su renovación llevando a cabo mejoras como la renovación del césped en los campos de fútbol, en los vestuarios o en el sistema de iluminación. No hemos dejado de invertir en estas instalaciones y para este año se han aprobado 120.000 euros para realizar distintas acciones en el polideportivo y otros 250.000 euros para completar el pabellón multiusos".

Relación "tensa" con la concesionaria

Si bien no descarta que pueda haber deficiencias en las instalaciones, descarga la responsabilidad del mantenimiento a la empresa concesionaria, "que es la que se tiene que encargar del mantenimiento durante la adjudicación. Si hay un grifo roto, pues lo tienen que arreglar ellos". Con todo, el alcalde de Foios reconoce que "no está siendo fácil la relación con la empresa para que cumplan con su obligación", pero incide en su defensa del polideportivo municipal: "Son unas buenas instalaciones y se está invirtiendo para que lo sigan siendo".