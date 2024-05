Alcàsser protestará por la eliminación de dos aulas de Infantil en el CEIP Jaume I

El CEIP Jaume I d'Alcàsser es una de las 200 escuelas que se ha visto gravemente afectada por el inicio del curso escolar 2024-25 que ha publicado recientemente la Dirección General de Centros Docentes, ya que se contará con dos aulas de infantil menos, imposibilitando , según los propios docentes, "una educación de calidad para el alumnado". Es por eso que este viernes, a las 8.45 horas, se ha convocado una protesta en la puerta del colegio, apoyada por toda la comunidad educativa, familias, alumnos y docentes, así como también por la corporación municipal, cuyo gobierno recae el el PP, con mayoría absoluta. También han presentado alegaciones a la resolución de la conselleria de Educación y este lunes participarán en la protesta conjunta que se realizará en Valencia a las puertas de la sede de Educación.

"Estamos haciendo todo lo posible para que la Conselleria reconsidere el inicio de curso y dé un paso atrás, manteniendo los actuales recursos sin recortes", señalan desde el centro educativo.

Recortes en el CEIP Jaume I d'Alcàsser publicados por el propio centro. / L-EMV

En concreto, en el CEIP Jaume I d'Alcàsser las dos aulas de 4 años, de 12 y 13 alumnos respectivamente, se unificarán en una sola "con un elevado ratio, sin poder garantizar una educación inclusiva y de calidad por la que tanto hemos luchado".

El único con jornada continuada

También se suprime un aula de 3 años, "que implica quitar la opción a las familias de poder matricular a sus hijos en el centro que quieran, atentando contra la conciliación y la libre elección, ya que el Jaume I es el único con jornada continuada".

Convocatoria para la protesta del viernes. / L-EMV

Según explican, esta medida no solo atenta contra el alumnado de infantil, sino que va en detrimento de todo el centro y de Alcàsser, ya que supondría masificar el reto de centros pues no se podrá ofrecer prácticamente ninguna vacante libre desde el CEIP Jaume I y no poder acoger al alumnado nuevo que en los últimos años ha ido en aumento.

Por todo ello, la comunidad educativa pide apoyo en la protesta organizada para este viernes a las 8.45 horas en el CEIP Jaume I de Alcàsser.