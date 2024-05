"Todavía estamos flipando. Fue muy desagradable"

"Ahora estamos un poco más tranquilos, pero todavía estamos flipando". Rober y Germi, propietarios del bar "Tot per l'aire", en Xirivella, todavía se recomponen de la agresión homófoba que sufrieron el pasado sábado, cuando un grupo de cinco personas, hombres y mujeres de entre 40 y 50 años, les amenazaron a comenzaron a lanzarles platos y vasos de cristal tras un desencuentro por la cuenta, que ascendía a 50 euros. Según ha explicado la pareja a Levante-EMV, era la primera vez que los agresores visitaban el local. "No los habíamos visto nunca, aunque desde el primer momento sospechamos que la cosa no iba a acabar bien porque venían bastante tocados".

Uno de los propietarios del local donde se produjo la agresión homófoba el sábado. / LEVANTE-EMV

Tras varios desencuentros con los propietarios, la cosa pasó a mayores cuando uno de ellos pidió la cuenta, y al ver que ascendía a unos 50 euros, estos montaron en cólera amenazando y espetando proclamas homófobas. "Empezaron a gritarnos 'no te vamos a pagar, maricón de mierda' y no paraban de insultarnos diciéndonos, 'putos maricones'. Luego se acercaron a la barra y nos empezaron a increpar gritándome 'sal fuera maricón de mierda si tienes cojones' mientra nos lanzaban vasos, platos y todo lo que había en el mostrador", relata Germi.

"Varios vasos nos rozaron la cabeza"

Ni siquiera los reproches de varios clientes que se encontraban en el local pudieron contener el nivel de "agresividad" de los individuos. "Afortunadamente todo se quedó en un susto, pero es que pudo ser mucho peor porque hubo varios vasos que nos rozaron la cabeza. Pasamos mucho miedo", lamenta Rober, todavía indignado con el terrible suceso: "Si no estás conforme con la cuenta tienes múltiples herramientas. Llamas a la policía o pones una hoja de reclamación. Pero ellos fueron a lo fácil. A insultarnos y llamarnos maricones".

Agradecen la ayuda de los clientes

Con la ayuda de varios clientes, lograron expulsar a los agresores del local, quienes comenzaron a golpear las persianas y las cristaleras mientras espetaban nuevas proclamas homófobas y amenazas, asustando a muchos clientes con niños que se encontraban en las instalaciones en esos momentos. Tras recibir los avisos de varios clientes y trabajadores, una patrulla de la Policía Local de Xirivella acudió al local e identificó a varios de los agresores.

Asimismo, la pareja ha decidido que va a denunciar este posible delito de odio a la Policía Nacional: "Al principio no queríamos hacer mucho ruido y queríamos dejarlo pasar. Pero no se pueden tolerar este tipo de actitudes, que encima cada vez van a más. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y no vamos a tolerar que alguien venga a insultarnos a nuestra casa", explican al tiempo que advierten que "cuando eres gay por desgracia sabes que estás expuesto a este tipo de ataques. Pero no nos vamos a callar más. No lo vamos a permitir. En nuestra casa no".

