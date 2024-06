Aparatoso accidente en la huerta entre Alboraia y València

Esta mañana los vecinos de Alboraia todavía intentaban descifrar cómo pudo producirse el aparatoso accidente que tuvo lugar ayer por la tarde en una zona de huerta ubicada en la frontera entre el municipio de l'Horta Nord y València. Según han explicado a Levante-EMV fuentes de la Policía Local de Alboraia, agentes que se encontraban patrullando por la zona localizaron a un vehículo a última hora de la tarde que se encontraba siniestrado en una zona de huerta, concretamente en la partida Calvet.

Al divisar el escenario los agentes no daban crédito de lo sucedido. Y no es para menos teniendo en cuenta las impactantes imágenes que se encontraron, pues al parecer, el vehículo había salido volando hasta impactar contra el muro de una nave industrial, quedando parte de la carrocería pendiente en una de las acequias que riega esa zona de huertas. Según explican los agentes que se encontraron con la estampa, todo apunta a que un despiste del conductor pueda ser el motivo que provocó el aparatoso accidente.

Pisó el acelerador por error

Por lo visto, el chófer, un joven que aparentemente tenía poca antigüedad al volante, circulaba por la carretera de la Partida Calvet, un camino rodeado de huertas. El conductor novel presuntamente se despistó durante el trayecto lo que hizo que se saliera de una curva "no muy pronunciada". Al parecer, al percatarse de la situación el joven no supo reaccionar y en lugar de pisar el freno lo hizo en el acelerador, lo que hizo que el vehículo saliera volando y cruzara la acequia que transcurre paralela al camino.

Afortunadamente, este error evitó un final más trágico, aseguran desde la Policía Local, "porque eso hizo que sobrevolara la acequia y evitó que cayera en el canal". Así, los agentes confirman que el joven salió "milagrosamente por su propio pie e ileso" a pesar de que tras el fuerte impacto no saltó el airbag. Así, explican que el conductor se encontraba confundido tratando de asimilar lo que había ocurrido.

No presentaba síntomas de alcohol ni drogas

Asimismo, fuentes del cuerpo policial aseguran que no presentaba síntomas de estar bajo los efectos del alcohol ni aparentaba haber consumido estupefacientes y señalan que el joven llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente, una medida que evitó un final más tráfico.

Con todo, desde la Policía Local de Alboraia informa que al producirse el accidente en una zona que pertenece al término municipal de la capital, ellos prestaron las primeras atenciones al chófer pero finalmente fueron los agentes de la Policía Local de València los que se hicieron cargo del caso tras recibir el aviso de sus compañeros de Alboraia.