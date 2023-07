¿Cómo ha llevado el cambio de vida del último mes, en el que se ha convertido en la primera alcaldesa del PP en Buñol?

Ha sido muy intenso. Ha sido un cambio de perspectiva muy grande y a nivel personal y profesional, estoy muy contenta de haber llegado a la alcaldía de Buñol pese a ese cambio. Estoy muy ilusionada por las posibilidades de trabajo que vamos a poder ejecutar.

Este ha sido su primer contacto con la política…Y ha resultado alcaldesa.

Ha sido un bautismo y una coronación. Entré en política activa en diciembre de 2022, nunca había pertenecido a ningún partido, ni había estado en un pleno. Haremos una formación para todos los nuevos cambios porque, aunque hemos ido aprendiendo, necesitamos un curso exhaustivo de organización.

Con usted, el PP gobierna por primera vez en Buñol, un bastión histórico de la izquierda. ¿Qué siente?

Creo que estoy apreciando ahora el logro que se ha conseguido en Buñol. Desde fuera, la gente más afín nos decía que habíamos hecho historia, pero hasta que no he visto lo que había dentro y que no esperaban salir… es cuando he sido consciente. Era una realidad impensable. Desde dentro estamos viendo que para nada era una opción que gobernara el PP en Buñol.

¿Qué respuesta ha recibido de su partido? ¿La han felicitado?

Soy una persona hasta ahora desconocida frente a nombres que sonaban mucho. En el PP de València, mi nombre tiene un reconocimiento ya por esa ‘conquista’ de haber llegado a la alcaldía. Hace ocho años, Marcial Díaz tuvo muy buenos resultados pero no pudo gobernar. Ahora me he sentido muy recompensada a nivel moral y social, de un mundo que no conozco su funcionamiento pero al que he llegado y he “besado el santo”. En Buñol el PP nunca había materializado sus resultados, así que ha sido un logro absoluto.

Obtuvo 5 concejales y 1.746 votos, 800 más que el PSOE y 1.000 más del otro partido de gobierno histórico: Izquierda Unida. ¿Cómo lo ha hecho?

Ha habido dos factores. El primero, la mala gestión del gobierno anterior, porque ha habido un voto de castigo a los que gobernaban por la desidia y el conformismo. Ahí no puedo adjudicarme el mérito, porque no es mío. Pero hay uno que sí, y es el buen equipo que hemos conformado. Soy una persona desconocida políticamente, pero no socialmente. Como vecina era un buen perfil y hemos trasladado un buen programa a la ciudadanía. El equipo está totalmente desvinculado a la política, son trabajadores, que teníamos un reconocimiento social importante. Luego, además, toda la campaña y precampaña que hicimos, el trabajo con las asociaciones para que nos conocieran.

Aunque fue el partido más votado, no le evitó tener que pactar con XBuñol, que fue el segundo partido más votado y eso que era de nueva creación. ¿Lo hizo por el mandato popular?

Bueno, hubiéramos gobernado en minoría. Nos planteamos siempre que el PP solo pactaría con la opción de cambio y solo había dos: XBUñol que se había creado para estas elecciones y no existía antes, y otro partido con más trayectoria, Izquierda Alternativa de Buñol. Nos ofrecimos a los dos, nos sentamos con ellos y escuchamos lo que quería. Acabamos descartando a IAB por tener más afinidad con XBuñol.

¿Por qué descartaron a IAB?

La política nacional y municipal, aunque mismos cimientos, es muy diferente: hablamos de que no vamos a legislar, no vamos a tocar temas candentes ni polémicos, sino cómo sacar adelante un auditorio municipal o fiestas. Intrínsicamente hay una connotación ideológica, pero no tenemos que tocarla, no es nuestro día a día. Fue una cuestión de afinidad y de ganas de cambiar Buñol.

Aunque no ha sacado representación en el municipio… Vox obtuvo 126 votos. ¿Cree que el PP sí que ha frenado a Vox en Buñol?

Sí, totalmente. En Buñol habrá de todo, pero hacia la derecha ha costado mucho ir, y hacia la extrema derecha de Vox, más aún. El candidato y el equipo de Vox no hicieron ningún mérito para lograr votos. No vinieron a las entrevistas, no ha habido ninguna implicación emocional ni de compromiso con el pueblo, siempre me cerré a ellos por eso, no por ideología, que podría haberme cerrado con también con IAB, sino por implicación.

En el mes que lleva en el despacho de alcaldía… ¿se ha encontrado alguna sorpresa?

Muchas. Estoy acostumbrada a trabajar de una manera determinada, sacando adelante proyectos y avanzando y estoy encontrándome mucho trabajo acumulado, un desbordamiento de expedientes parados y por sacar adelante. A mí me gusta tener el control sobre todo lo que va en marcha y llegamos a un sitio donde está todo por hacer, trámites olvidados, y otros que los necesitas urgente para mañana. La palabra de este mes es intensidad.

¿Cuáles son las urgencias más inmediatas a las que se enfrenta?

Llegamos el lunes 19 y el martes los técnicos nos expusieron una denuncia en el polígono El Rincón. Inspección de Trabajo hizo requerimiento porque no se cumplían las medidas de seguridad. Eso llevaba abierto un año ya y vencía el 12 de julio. Llegamos y tuvimos que hacer una reunión previa. En un par de semanas tuvimos que movilizar empresas y sindicatos, llegar a un acuerdo y una convocar una reunión donde todos firmáramos un documento de trabajo. Ahora tenemos pendiente el auditorio municipal, con problemas en la estructura. Ese informe está desde enero y ahí. Esperamos poder abrirlo para el mano a mano del 19 de agosto.

Más a largo plazo, ¿qué objetivos tiene para Buñol?

Nuestra campaña política y la de XBuñol era poco pretenciosa: sabemos la realidad del ayuntamiento en cuanto a presupuesto, no hay dinero, hay mucha deuda y hay que asegurar el mantenimiento de las instalaciones que tenemos, que están en condiciones lamentables. Queremos consolidar y mejorar toda la infraestructura municipal, mejorar la limpieza y a partir de ahí tenemos proyectos ambiciosos, como instalaciones deportivas.

La reivindicación de tener un hospital al modelo Villena sigue sobre la mesa, pero el anterior ejecutivo solo logró arañar un centro con más especialidades. ¿Va usted a coger esa bandera?

Nuestra idea es seguir luchando, pero sabemos que un hospital es muy pretencioso, que no va a llegar. Invertir esfuerzo en algo que no se va a poder hacer… Vamos a luchar por el máximo de especialidades y vamos a mejorar condiciones del que tenemos.

La transición energética ha sido otra de las preocupaciones de este mandato, con la amenaza de una fotovoltaica en el Farrajón. ¿Qué postura mantiene su gobierno?

Nuestra promesa electoral fue apostar por la energía fotovoltaica pero no a cualquier precio: no podemos ponerlo en nuestro entorno así como así; el Farrajón no es un súper paraje natural, pero era una atrocidad para el pueblo y el paisaje. Ahora estamos con la redacción de las Normas Subsidiarias y hemos visto que el 99% de instalación de placas en nuestro territorio solo se pueden instalar ahí, como dice Conselleria, pero hay que estructurarlo de una forma más lógica. No puede ser que la partida de Farrajón esté llena de placas fotovoltaicas.

En el resto de sectores, como industria y turismo, ¿Qué prioridades se marca?

Primero es organizarnos con las empresas que ya tenemos y hacer un buen plan y organización como polígono industrial. Después hay que abordar el mantenimiento, porque no podemos atraer empresas tal como están el Llano y el Rincón. Hacerlo atractivo desarrollando urbanísticamente, facilitando la parcelación, ya que eran terrenos muy amplios.

El Patrimonio es otra de las asignaturas pendientes de Buñol con el castillo como máximo exponente…

Es una situación difícil para nosotros, y la Conselleria de Cultura, de quien depende Patrimonio, acaba de formarse. Estamos parados, la Diputación se formó el día 14 y estamos en stand by. Para eso tenemos de cara al Gobierno autonómico, y necesitamos reunirnos para saber el estado de ejecución y de planificación para ir abordando, porque hay mucho pendiente. Aunque no tiene que ver con patrimonio, el Pla Edificant está en marcha y habrá un nuevo conservatorio pronto.

¿Todo listo para la Tomatina?

Está planificada y contratada: Llegamos y aceptamos lo que buenamente nos han dejado hecho. No tenemos margen para cambiar nada, seguirá igual que se ha realizado en los últimos años.