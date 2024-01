En el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Buñol, el Gobierno de PP y XBUÑOL presentará una propuesta para modificar el Reglamento Orgánico Municipal, en concreto, uno de los puntos a modificar es el relativo a las intervenciones y mociones en las sesiones plenarias.

El reglamento anterior fue aprobado por unanimidad del Pleno Municipal. Hasta el momento, cada partido disponía de una intervención inicial de hasta diez minutos y una segunda de cinco minutos para debatir sobre las cuestiones del pleno y del municipio y cada grupo municipal tenía libertad para proponer sobre la forma y el contenido. En la propuesta se limita el tiempo a 3 minutos, tanto para la exposición como en el segundo turno y un último turno de réplica, que puede autorizarse, de 1 minuto.

El partido socialista de Buñol, a través de su portavoz, Aurelio Palmer, denuncia que “la única intención del Gobierno coartar la libertad de actuación y de expresión de los concejales de la oposición y limitar los debates para que cualquier cuestión que dependa del pleno no pueda ser discutida libremente, como hasta ahora”

En estos meses de legislatura desde el PSOE han llevado actuaciones, que a día de hoy no han tenido respuesta, entre ellas presentado un recurso de reposición contra la publicación de un acta que no fue aprobada en el anterior pleno. Además hace semanas solicitaron, en conjunto con los demás grupos de la oposición, que se convocara la junta de portavoces, para tratar el asunto de la normas urbanísticas de planeamiento, según el PSOE “no solo no han convocado ninguna junta en toda la legislatura sino que, ahora quieren impedir que podamos solicitar que se convoque cambiando los requisitos”.

Los socialistas exponen en su comunicado que el PP y XBuñol "han sido incapaces de aprobar el presupuesto municipal para el ejercicio 2024 en tiempo y forma. Todavía no han convocado el Consejo de Entidades donde se expondrán, suponemos, los recortes que van a sufrir las asociaciones, el Consejo Económico y Social lleva sin reunirse desde antes de navidad, y los trabajadores siguen esperando una segunda convocatoria para negociar el capítulo I del presupuesto. Hay preguntas sin contestar y mociones que no suben a pleno de manera discrecional, el gobierno está mas interesado en atacar a la oposición que en atender los asuntos importantes de Buñol”

Por último añaden, “El ROM que pretenden aprobar, se ha hecho sin ningún consenso, no se han molestado en trabajar uno propio. Es el reglamento del Ayuntamiento de Llíria. Nos hubiera gustado que lo hubieran copiado entero, pero no ha sido así, han modificado los aspectos que tienen que ver directamente con la transparencia participación de los grupos políticos, para reducirlos al mínimo”.