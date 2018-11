Ascienden a 51 los muertos por incendios en California

El número de fallecidos en los dos gigantescos incendios que arrasan California se eleva ya a 51, después de que este miércole se encontrara otro cuerpo a causa del fuego en el sur del estado, mientras que en el norte hay más de cien desaparecidos.



La portavoz de la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles, Nicole Nishida, informó del hallazgo de un cadáver calcinado en una vivienda del área de Agoura Hills, lo que aumenta a tres los muertos por el incendio bautizado como "Woolsey Fire", que afecta, entre otras, las poblaciones de Malibú y Calabasas, en el sur de California.



En paralelo, el "Camp Fire", que es el incendio más mortífero de la historia de California, continúa quemando el norte del estado, después de que ayer las autoridades notificasen el hallazgo de los restos de seis personas, que sitúan la cifra de fallecidos en 48.



La oficina del sheriff del condado de Butte ha publicado en las últimas horas una lista con los nombres, edades y lugares de residencia de 103 desaparecidos, aunque la Policía indicó que se trata de un listado "parcial" y que hay más personas sin localizar.



Las autoridades locales solicitaron el martes que un centenar de reservistas de la Guardia Nacional se trasladasen a la zona afectada para participar en las tareas de localización.



La mayoría de los desaparecidos reside en la población de Paradise, de 26.000 habitantes y que fue completamente engullida por las llamas.





Las imágenes del devastador incendio.

We mourn for the lives lost and we pray for the victims of the California Wildfires. I want to thank the Firefighters and First Responders for their incredible courage in the face of grave danger.... pic.twitter.com/3YQYZR8OzS