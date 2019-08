Varios muertos en un tiroteo en un centro comercial en Texas

Las autoridades de El Paso (Texas) confirmaron que hay varios muertos y un detenido como consecuencia del tiroteo ocurrido este sábado en un centro comercial de esa ciudad fronteriza con México.



El portavoz de la policía de El Paso, Roberto Gomez, informó en rueda de prensa que hay "varios fallecidos" y "múltiples heridos" por el tiroteo, pero no ofreció más detalles sobre el número y condición de las víctimas.





Adair and I are devastated by the tragic events unfolding in our City. Our hearts go out to the victims and gratitude to our first responders. We will continue to keep you updated. pic.twitter.com/AKzgwtVWgs