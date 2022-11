La muerte de dos ciudadanos en Prezewodów, una localidad de Polonia a escasos kilómetros de la frontera con Ucrania, como consecuencia del impacto de un misil hizo saltar este martes todas las alarmas en la OTAN. Veinticuatro horas después, la investigación preliminar descarta que el misil fuera lanzado de forma deliberada por Rusia y apunta más bien a que fue disparado por la defensas aéreas ucranianas para repeler la oleada de ataques registrado este martes en todo el país.

“Nuestro análisis preliminar sugiere que el incidente fue probablemente causado por un misil de defensa aérea ucraniano disparado para defender el territorio ucraniano contra los ataques de misiles de crucero rusos”, ha explicado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras la reunión de urgencia celebrada este miércoles -a nivel de embajadores- por el consejo atlántico. Aunque la investigación está todavía en marcha y hay que esperar el resultado, el máximo responsable de la organización aliada ha avanzado que no hay “ningún indicio” de que el incidente haya sido resultado de un ataque deliberado de Moscú ni tampoco tienen indicios de que “Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN”.

Aún así, en la OTAN lo tienen claro. “Esto no es culpa de Ucrania. La responsabilidad última es de Rusia, que continúa su guerra ilegal contra Ucrania”, ha zanjado el noruego tras una reunión de casi tres horas en la que han cerrado filas con Polonia, expresando las condolencias al país, y también con Ucrania porque si Vladimir Putin no hubiera lanzado la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero no hubiera ocurrido el incidente que hemos visto en Polonia. Según el dirigente aliado, incidentes como el de este pasado martes y los ataques indiscriminados contra civiles e infraestructuras civiles demuestran que la guerra emprendida por Moscú sigue creando "situaciones peligrosas".

Stoltenberg, que habló este pasado martes con el presidente polaco, Andrzej Duda, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha explicado que acordaron mantener la vigilancia, la calma y una estrecha coordinación.