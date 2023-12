Argentina se prepara otra vez para un fin de año caliente, y no necesariamente por el verano. El Gobierno de ultraderecha confía en que el 29 de diciembre comience a regir el ambicioso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incluye más de 300 medidas que buscan, entre otros objetivos, desregular la economía, recortar derechos laborales, entre ellos el derecho a huelga, habilitar la venta de tierras a extranjeros y privatizar empresas estatales. Pero una semana es mucho tiempo en este país. Por segunda noche, la ciudad de Buenos Aires, con las inmediaciones del Congreso como epicentro, y otros distritos del interior del país fueron escenario de caceroleos y movilizaciones que desafían el estricto protocolo de Seguridad. A su vez, la Confederación General del Trabajo (CGT) , la principal central obrera, anunció una movilización frente a los tribunales, el próximo miércoles, para acompañar la presentación de recursos de amparo al "paquetazo" anunciado por Javier Milei.

A 12 días de su asunción, el presidente ha enfrentado tres protestas que califica de nostálgicas de un comunismo inexistente. Nunca antes de manera tan repentina un flamante mandatario se ha visto frente a una situación de esta naturaleza. Milei, quien ganó el segundo turno con el 55% de los votos, cree contar con las fuerzas suficientes para avanzar en el Parlamento con su proyecto de cambiar "de raíz" a la Argentina. Estima a su vez que las turbulencias sociales serán pasajeras. "Milei se tiró del trampolín sin saber si hay agua", advirtió Roberto García, columnista del diario Perfil. "Esos atrevimientos suponen riesgos, particularmente políticos".

Horas antes de la segunda jornada de caceroleos y movilizaciones nocturnas se manifestaron en el centro capitalino los empleados de los bancos estatales y la agrupación de inquilinos, que repudia la anulación de la ley de alquileres. "Esto desemboca en suspensión de pagos, desalojos masivos, dolarización total de los arrendamientos y una guerra de todos contra todos". En Rosario, la ciudad natal de Leo Messi, marcharon por su zona céntrica miles de personas por razones idénticas, ante un llamado del movimiento sindical. Lo mismo ocurrió en la provincia de Córdoba, que fue crucial para que Milei ganara las elecciones.

La calle no es el único frente de dificultades para el flamante mandatario. El DNU genera una tensión entre los poderes públicos. "Fuerte rechazo en el Congreso: se gesta una mayoría dispuesta a invalidarlo", aseguró el diario 'La Nación'.

Rechazo del peronismo

El peronismo abandonó el Gobierno el pasado 10 de diciembre en medio de enfrentamientos imposibles de disimular entre parte de sus referentes. Las nuevas autoridades lograron que unan voluntades. "El Poder Ejecutivo, en un acto de claro abuso de poder, ha avanzado sobre las atribuciones exclusivas del Poder Legislativo", dijo el expresidente Alberto Fernández, y calificó al DNU como un hecho de "extrema gravedad institucional". El actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof sostuvo que el decreto de Milei "no tiene necesidad ni urgencia" y lo que se propone es "privatizar y desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, vender los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos".

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) repudió el DNU porque "pone en riesgo la salud de la población y el acceso a todos los medicamentos". La ultraderecha propone que los medicamentos se vendan en todo tipo de comercios. Al mismo tiempo le saca financiamiento a la producción pública de medicamentos y vacunas y termina con la obligatoriedad de que haya un farmacéutico presente en esos locales.

Respaldos de las patronales

El presidente también ha recibido importantes respaldos. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio, saludaron las reformas radicales. "El inicio del nuevo Gobierno genera la esperanza de que nuestro país pueda revertir un largo período caracterizado por el estancamiento", dijo la primera de las entidades.

RESPONSABILIDAD Y GRANDEZA



Ahora mismo, millones de argentinos sienten en su propio hogar la situación dramática que estamos atravesando, resultado de las desastrosas políticas del último gobierno.



En este momento tan frágil y amenazante, tenemos que ser conscientes de la… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 21 de diciembre de 2023

El expresidente conservador, Mauricio Macri, no solo fue decisivo en el segundo turno al respaldar la candidatura de Milei y aportar ministros a su equipo de Gobierno. "Es ahora", aseguró, sobre la pertinencia de las medidas. "En este momento tan frágil y amenazante, tenemos que ser conscientes de la urgencia de tomar medidas valientes. De no hacerlo, nos exponemos al riesgo de una hiperinflación que podría resultar devastadora para la vida de millones de argentinos. Estamos ante un camino que se abre delante de nosotros. De un lado hay una oportunidad, del otro, la ruina y el colapso".

El exalcalde capitalino y su antiguo socio político, Horacio Rodríguez Larreta, expresó su acuerdo con "muchas de las reformas propuestas, pero no de la manera elegida para llevarlas a cabo". Lo mismo señaló la Unión Cívica Radical (UCR), exaliada de Macri en la coalición Juntos por el Cambio. "Así no. La Argentina necesita reformas, pero no por decreto".

Todo es vertiginoso desde el 10 de diciembre en un país con 45% de pobres y una inflación mensual que será del 30%. Primero, el ajuste draconiano y la devaluación. Luego, el DNU. Milei anticipó que pronto se conocerán otras iniciativas. El Gobierno está no obstante convencido de que la hoja de ruta no será alterada y que Argentina está apenas en el comienzo de una revolución conservadora de largo alcance. La ministra de Exteriores, Diana Mondino, valoró en ese sentido las modificaciones que incorpora al Código Civil por las cuales no solo se podrán realizar acuerdos utilizando dólares. También será legal pactar contratos en criptomonedas. Y no solo eso. Se podrá pagar con "especies" como "kilos de novillo o litros de leche".