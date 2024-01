El duelo Trump-Biden, más cerca. 5 claves de las primarias de New Hampshire

Donald Trump ha dado este martes en New Hampshire otro paso hacia lo que parece su inevitable nominación como candidato republicano para las presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Tras la victoria arrolladora la semana pasada en los caucus de Iowa, ha sumado un triunfo firme en las primeras primarias.

Aunque la única rival que queda en la carrera, Nikki Haley, ha prometido seguir combatiendo, es difícil ver que la aspirante tenga un camino para frenar al expresidente, al queya ha dado este mismo martes como nominado de hecho el presidente Joe Biden, ganador en las simbólicas primarias demócratas incluso sin estar en las papeletas.

Estas son cinco claves de las elecciones de este martes.

1 – Trump tiene competición, no freno

New Hampshire era el estado donde Haley podía hacer más daño a Trump dadas las particularidades del electorado, con fuerte peso de moderados e independientes y un porcentaje por encima de la media nacional de población de alto nivel educativo, que no es el más proclive a apoyarle. Ni siquiera eso ha sido suficiente para frenar al expresidente, que se encamina salvo un terremoto legal, político o vital hacia su tercera nominación presidencial consecutiva.

En el estado ha ganado según encuestas a pie de urna entre todos los grupos de edad y tanto entre hombres como mujeres. Ha tenido buenos resultados en todos los grupos demográficos.Y ocho de cada diez votantes en esos sondeos decían tener fuertes sentimientos favorables hacia él. La devoción por el expresidente entre sus fieles es inquebrantable.

2 – La reedición del duelo Biden-Trump, cada vez más cerca

Trump ya mira a noviembre. Su equipo de campaña tiene planeado empezar a aumentar sus operaciones en estados bisagra que se anticipa que serán vitales en las presidenciales como Georgia, Michigan o Arizona (adonde el expresidente acude este viernes para participar en una cena del partido estatal). Y quieren centrar su mensaje y su estrategia en dos cuestiones que serán centrales en esas elecciones, y que los votantes de New Hampshire también han definido en encuestas a pie de urna como los fundamentales a la hora de votar: la economía y la inmigración (por delante de la polítcia exterior y el aborto).

No es solo el republicano quien anticipa una reedición de su duelo con Biden. El demócrata ha emitido un comunicado este martes por la noche asegurando que “ya está claro que Donald Trump será el nominado republicano”. Y en ese mensaje ha vuelto a hablar de lo que está “en juego”, citando la democracia, las libertades personales (“del derecho a elegir al derecho a votar”) y la economía.

Biden ha escrito también un agradecimiento a los votantes demócratas de New Hampshire que este martes le han dado una victoria contundente frente a Dean Phillips, el congresista moderado (y joven) que le reta. Ha ganado por cerca de 50 puntos pese a que no estaba en las papeletas en una contienda que, por discrepancias entre el estado y el partido por un cambio de calendario de primarias, no es oficial y no repartirá delegados.

3- El empeño de Haley

Haley acumula dos derrotas en dos estados donde ha invertido máximo tiempo, inversión y esfuerzo. Tiene aún peores expectativas en las próximas citas de primarias. Pese a ello insiste en que “la carrera está lejos de haber acabado”.

Este martes recordaba que de los 14 aspirantes que empezaron en la carrera republicana solo quedan Trump y ella. Se define como “una luchadora, peleona”. Y quiere leer en los resultados un rechazo de la mitad de los votantes a la idea de volver a elegir a Trump.

Mantiene por ahora el apoyo de donantes importantes como los hermanos Koch que no van a cerrar de momento el grifo de la financiación para sostener su empeño. La semana que viene tiene previsto un tour para hacer recaudación que pasa por Nueva York, Florida, California y Tejas. Y está convencida de que puede romper lo que vaticinan las encuestas y la oposición de lo que dice que es la “narrativa” mediática y del aparato republicano, ahora aliado con Trump, ya sea en Carolina del Sur, en las siguientes citas o en el "supermartes", cuando votan 16 estados y territorios. Antes de ese 5 de marzo Trump no se puede garantizar los más de 1.200 delegados que necesita para asegurarse la nominación.

Haley va a tener que luchar no solo por convencer votantes, sino para resistir presión creciente. Porque los aliados de Trump, incluyendo destacadas figuras políticas del partido y grandes donantes, insisten en que deje la carrera y promueva la “unidad” que de fuerzas para centrarse en el combate con los demócratas y no en la lucha intestina.

4- Algunas señales preocupantes para Trump

Aunque haya ganado en Nuevo Hampshire, de estas primarias salen también algunas señales preocupantes para Trump mirando a noviembre. El fuerte respaldo conseguido por Haley entre moderados e independientes en el estado apunta a los problemas del expresidente para atraer a esos votantes, que son clave para lograr una victoria en presidenciales. La candidata se ha llevado el 73% de los votantes republicanos que se identifican como moderados.

Cerca de la mitad de los votantes conservadores este martes se mostraban preocupados en diverso grado porque el extremismo de Trump sea demasiado para ganar en noviembre según las encuestas a pie de urna de AP. Mientras en la ultraconservadora Iowa casi dos terceras partes de los republicanos aseguraban creer en sus denuncias de un inexistente fraude electoral en 2020, en el más moderado Nuevo Hampshire el porcentaje caía (aunque seguía en cerca del 50%). Y también los sondeos un tercio de quienes han votado en las primarias creen que rompió la ley en sus intentos de revertir los resultados de las presidenciales del 2020, por su papel en el asalto al Capitolio o por el manejo irregular de documentos clasificados, cuestiones por las que enfrenta la mayoría de los 91 cargos por los que está imputado penalmente.

5- Vienen días de vitriolo

Tras meses conteniendo y limitando sus ataques a Trump en un claro esfuerzo para no enfurecer a las bases del expresidente y perderlas definitivamente, Haley ha dado un giro. Los últimos días de campaña en New Hampshire se ha lanzado a críticas más agresivas. Y este martes, en su discurso concediendo la derrota pero anunciando que sigue, ha vuelto a cuestionar que esté en sus plenas capacidades mentales por su edad (77 años).

Puede estar más lista para atacar pero también va a tener que curtirse para recibir. Trump, que ya lleva tiempo insultándola, este martes se mostraba absolutamente enervado con que siga en la carrera. “No me enfado demasiado, las devuelvo”, ha dicho en un momento.

Ha empezado por llamarle “impostora” y decir que “delira”. Ha dejado en manos de Vivek Ramaswamy lanzar más mensajes duros, como llamarle "marioneta" de grandes donantes demócratas. Busca directamente humillarla en Carolina del Sur, donde fue gobernadora. Y hasta ha sugerido que la aspirante tiene algún cadáver en el armario, aunque lo ha hecho sibilinamente, diciendo que sería investigada por los demócratas si llegara a la presidencia.