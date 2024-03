Seguidores de Trump crean imágenes falsas con inteligencia artificial para movilizar a votantes afroamericanos

Simpatizantes de Donald Trump están creando y compartiendo imágenes falsas generadas por inteligencia artificial (IA) para tratar de captar el voto de los afroamericanos de cara a las elecciones que Estados Unidos celebra en noviembre. La BBC ha descubierto docenas de 'deepfakes' en los que aparecen personas de raza negra posando sonriendo junto al expresidente, una manipulación que tendría como misión cortejarlas para que voten a los republicanos.

En 2020, la comunidad afroamericana fue vital para garantizar la victoria presidencial de Joe Biden. Un 87% de los electores negros apoyaron al candidato demócrata y dieron la espalda al magnate conservador. Aun así, la investigación del medio público británico no ha encontrado pruebas que vinculen directamente esas imágenes con su campaña.

Quienes han creado y compartido estos montajes son partidarios del expresidente que buscan ayudarle a toda costa. "No estoy afirmando que sea exacta", ha explicado a la BBC el 'podcaster' trumpista Mark Kaye, que compartió una imagen generada con IA en las redes sociales, donde tiene más de un millón de seguidores.

En 2020, la comunidad afroamericana y latina de EEUU fue bombardeada con mensajes plagados de falsedades que buscaban convencerles para no ir a votar, según detectaron varios expertos. Esas tácticas podrían ir a más en 2024. "Ha habido intentos documentados de dirigir la desinformación a las comunidades negras de nuevo, especialmente a los votantes más jóvenes", ha denunciado Cliff Albright, cofundador del grupo de campaña Black Voters Matter, que promueve la participación democrática de esa comunidad.

Propaganda y desinformación

Aunque puedan parecer reales, hay detalles de esas imágenes como los dedos de las manos que permiten detectar que se trata de contenido artificial. Sin embargo, muchos pueden darlas por ciertas, como la BBC observó entre los seguidores de Kaye. "Si alguien vota de una manera u otra por una foto que ve en una página de Facebook, es un problema con esa persona, no con la publicación en sí", se ha excusado este 'influencer' conservador.

Esa capacidad para seducir a los receptores más convencidos es lo que inquieta a muchos expertos, que temen que la IA acelere la propaganda y la desinformación de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. 2024 es, además, el mayor año electoral de la historia, lo que incrementa el problema.

No es el primer caso de manipulación tecnológica al que se enfrenta EEUU. The New York Times ha identificado grupos de activistas trumpistas que se han servido de la IA para crear imágenes humillantes en las que desnudan o sexualizan a sus rivales, desde la candidata republicana Nikki Haley a la esposa de Ron DeSantis, gobernador de Florida ya retirado de la carrera presidencial. Incluso el hijo del expresidente, Eric Trump, ha recurrido a la IA para crear un imaginario épico sobre su padre.

Medidas contra los 'deepfakes'

Ese temor ha llevado a los legisladores estadounidenses a tomar medidas. A principios de febrero, el Gobierno anunció la prohibición de las llamadas automáticas generadas con IA después que se suplantase la voz del presidente Biden en un intento de engañar a votantes demócratas.

La Casa Blanca también ha presionado a las grandes empresas que desarrollan esa tecnología para que prohíban su uso para el engaño político. A mediados del mes pasado se supo que Microsoft, Google, Meta (Facebook), TikTok o OpenAI, la creadora de ChatGPT, se comprometerán a combatir el uso de 'deepfakes' políticos. Sin embargo, lo harán con sistemas de identificación, descartando así la prohibición de esos contenidos. Para más inri, se tratará de un compromiso voluntario, no obligatorio.