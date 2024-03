La Cámara Baja de EEUU aprueba la ley que amenaza con prohibir TikTok si no se desvincula de la matriz china

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado el proyecto de ley que da a TikTok seis meses para cortar todos los vínculos con su empresa matriz china ByteDance. De lo contrario, la aplicación quedaría prohibida en EEUU. La votación se ha llevado a cabo en virtud de las normas de vía rápida que exigen el apoyo de dos tercios de los miembros de la Cámara para que la medida sea aprobada. Está por ver cuál es el voto que debe celebrarse ahora en el Senado, donde algunos miembros quieren adoptar un enfoque diferente.

China ha declarado este miércoles que prohibir TikTok en Estados Unidos equivaldría a que la primera potencia mundial "se pegara un tiro en el pie". TikTok lleva varios meses en el punto de mira de las autoridades estadounidenses, ya que muchos funcionarios afirman que la aplicación de vídeos cortos permite a Pekín espiar y manipular a sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos, una afirmación que la empresa niega vehementemente. China ha denunciado una campaña de "intimidación" contra TikTok.

El FBI, el Departamento de Justicia y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional celebraron el martes una reunión informativa clasificada para los miembros de la Cámara de Representantes. "Hemos respondido a muchas preguntas de los diputados, hemos celebrado una sesión informativa clasificada para que los miembros puedan ver aún más detalles sobre lo que está en riesgo y cómo el PCCh (Partido Comunista Chino) puede poner en peligro el riesgo para las familias estadounidenses", dijo el líder de la mayoría en la Cámara, Steve Scalise.

"Derecho constitucional"

El consejero delegado de Tiktok, Shou Zi Chew, tiene previsto vistar el Capitolio este miércoles en un viaje previamente programado para hablar con los senadores, aseguró una fuente informada sobre el viaje. "Esta legislación tiene un resultado predeterminado: la prohibición total de TikTok en Estados Unidos", dijo la compañía. "El Gobierno está intentando despojar a 170 millones de estadounidenses de su derecho constitucional a la libre expresión", añadió.

Algunos opositores a la legislación, entre ellos el representante demócrata Maxwell Frost, se mostraban días antras convencidos de que el proyecto sería aprobado en la Cámara. Frost afirmó que muchos de los legisladores que votarán a favor del proyecto están motivados por el deseo de proteger a los usuarios, algo que él apoya. Frost fue uno de los cuatro legisladores de los 432 miembros de la Cámara que celebraron una conferencia de prensa oponiéndose al proyecto de ley. "El problema es el proceso, el hecho de que se haya pasado por encima y la gente no pueda digerir las consecuencias", dijo Frost. "Me gustaría que cambiara la propiedad de TikTok, pero no a expensas de nuestros derechos de la Primera Enmienda, propietarios de negocios y creadores de contenido", dijo.

Acabar con la propiedad china

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo este martes que el objetivo es acabar con la propiedad china, no prohibir TikTok. "¿Queremos que TikTok, como plataforma, sea propiedad de una empresa estadounidense o de China? ¿Queremos que los datos de TikTok -datos de niños, datos de adultos- vayan, se queden aquí en Estados Unidos o vayan a China?".

No está claro si China aprobaría cualquier venta o si TikTok podría desinvertirse en seis meses. El proyecto de ley daría a ByteDance 165 días para desprenderse de TikTok. Si no lo hiciera, las tiendas de aplicaciones operadas por Apple, Google de Alphabet y otros no podrían ofrecer legalmente TikTok o proporcionar servicios de alojamiento web a las aplicaciones controladas por ByteDance.

En 2020, el entonces presidente Donald Trump intentó prohibir TikTok y WeChat, de propiedad china, pero fue bloqueado por los tribunales. En los últimos días había planteado su preocupación por una prohibición.