La frontera norte de Israel aguarda los próximos pasos de Irán: “Hay que cortarle la cabeza a la serpiente”

Llegar hasta la frontera norte de Israel con el Líbano no es fácil estos días si no se conocen sus carreteras. El ejército israelí interfiere en las señales electrónicas para desorientar a los GPS que utilizan también diversos tipos de misiles para guiarse y, cuando uno le pide al teléfono la dirección de un pequeño pueblo fronterizo, el destino que aparece en el mapa es Beirut, la capital libanesa. Toda la región está en máxima alerta ante las anunciadas represalias iraníes al ataque contra su consulado en Damasco, una respuesta que podría llegar también desde el Líbano, donde Hizbulá se ha enzarzado en una guerra de baja intensidad con Israel desde el 7 de octubre. Todos los pueblos a cinco kilómetros de la frontera han sido evacuados. Queda poca vida en sus caminos, envueltos en un inquietante silencio. La muerte aquí llega del cielo, pero los que tenían miedo ya se han ido.

En Hanita no quedan más que una decena de residentes de los cerca de 750 que vivían en este kibutz escondido en la espesura antes del masivo ataque de Hamás que encendió la región hace seis meses. Hierba descuidada despunta de los jardines, sumidos en una sensación de abandono. La frontera libanesa está a poco más de 100 metros de sus lindes. Y por sus calles no se ven más que esporádicas patrullas de soldados israelíes pertrechados para el combate. Ninguna de las partes dice querer una guerra total, pero cuando se juega con fuego a las puertas de un polvorín, a veces explota. “Impera una política de riesgos calculados porque ambos bandos tienen mucho poder”, explica un francotirador israelí que se identifica como Lyons, su nombre en clave. “Irán no está dispuesto a entrar en una guerra total con nosotros y nuestros amigos porque los destrozaríamos. El Líbano volverá a la Edad de Piedra”, añade repitiendo la amenaza pronunciada hace unos meses por Yoav Gallant, el ministro de Defensa israelí.

Un proyectil lanzado desde el Líbano destruyó semanas atrás una vivienda del kibutz Hanita. / RICARDO MIR DE FRANCIA

En la mentalidad israelí, Irán es la mano que mece la cuna, la fuente de todos sus problemas en la región. Arma y financia a las milicias rivales del Estado judío, con las que colabora también estrechamente. Lo que no necesariamente las convierte en peones a sueldo del régimen de los ayatolás, dado que algunas tienen largos litigios con Israel que poco tienen que ver con Irán e intereses nacionales que condicionan sus actos. Hamás nació para luchar contra la ocupación militar israelí de los territorios palestinos, mientras que Hizbulá lo hizo para hacer frente a su invasión del sur del Líbano. De las dos, esta última está mucho más cerca de Teherán teológicamente y organizativamente. También tiene unas capacidades militares muy superiores a las de Hamás.

Erez comanda al Equipo de Primera Respuesta en el kibutz, el cuerpo formado por civiles y militares que se encarga de proteger la población. Ahora reforzado por unidades del Ejército. “Trabajamos codo a codo. Desde el inicio de la guerra, Hizbulá ha tratado tres veces de infiltrarse a través de la frontera. Lanzan misiles y atacan con drones. Hay que estar siempre atento”, dice este hombre menudo armado con un fusil semiautomático y una pistola. Los proyectiles antitanque son los que más daño han hecho estos meses. No los identifican los radares y son difíciles de neutralizar. Uno de los ataques destruyó una vivienda en el kibutz, sin que se registraran víctimas. “Irán es la cabeza de la serpiente, el origen de todos los problemas en la región”, dice Erez. “No le tenemos miedo a una guerra porque somos fuertes. Esta vez deberíamos llegar hasta el final y cortarle la cabeza a la serpiente”, añade Erez sin titubear.

Lyons, francotirador del ejército israelí, en las calles de Hanita. / RICARDO MIR DE FRANCIA

Tanto Teherán como Hizbulá son muy conscientes de que Israel les tiene ganas, lo que explica seguramente porque ambos están midiendo cada uno de sus movimientos. “Si Irán no responde, la población denotará la debilidad del régimen”, asegura el especialista de la universidad de Reichman, Meir Javedanfar. “Pero al mismo tiempo no está en las mejores condiciones para embarcarse en una guerra. Tiene una inflación del 60%, las mayores sanciones de su historia y un régimen sin apoyo popular”.

Del otro lado, la población israelí está cansada de vivir en guardia. Quiere soluciones. Pero el insólito ataque de Hamás, en el que murieron 1.150 personas, les ha metido un miedo en el cuerpo al que no estaban acostumbrados, reviviendo los peores fantasmas de su pasado. Cerca de 80.000 israelíes siguieron en el norte las órdenes de evacuación del Gobierno, según publicó ‘Haaretz’ el pasado mes de enero. “Durante la guerra contra Hizbulá del 2006 estuve en una base en el norte cerca de Kiryat Shemona. Sonaban las sirenas antiaéreas pero la ciudad estaba llena y los bares hasta la bandera”, recuerda Lyons, el francotirador. “Volví durante esta guerra y está vacía. El 7 de octubre ha tenido un enorme impacto psicológico. La gente pensó que Hizbulá cruzaría la frontera y haría lo mismo que Hamás”.

De momento, esos temores no se han cumplido. La vida sigue en Israel, aunque bastante alejada de sus patrones normales. Son seis meses de guerra en Gaza y en la frontera con el Líbano. Y ahora Irán parece dispuesto a llamar también a la puerta.

Suscríbete para seguir leyendo