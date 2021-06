Quisiera agradecer la atención que tuvimos del doctor Fernando Civera, toda mi familia y todos los que tuvimos la suerte de tenerlo alguna vez como médico. Hace unos años fui de urgencia. Me vio en el momento en que, entre visitas, se iba a tomar un café, y al verme tan blanco me hizo pasar a su consulta donde le conté lo que me pasaba. Inmediatamente me pasó a la enfermería donde me tomaron la tensión y me pusieron un gotero. A continuación, llamó a una ambulancia. Ya en el hospital me pusieron 4 bolsas de sangre y por la tarde me cerraron la herida. Tenía una úlcera sangrante y había perdido un montón de sangre. El doctor Civera es médico de atención primaria, pero a mí me salvó la vida. Hoy, 9 de junio, se jubila. ¡Felicidades!